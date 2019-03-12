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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
12.03.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

68 ülke gezen fotoğrafçının koleksiyonu şaşırtıyor

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68 ülke gezen fotoğrafçının koleksiyonu şaşırtıyor

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Resul Gümüş, 7 yılda 68 ülkeden aldığı binin üzerindeki magneti evinde sergiliyor.

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  • 68 ülke gezen fotoğrafçının koleksiyonu şaşırtıyor
  • 68 ülke gezen fotoğrafçının koleksiyonu şaşırtıyor
  • 68 ülke gezen fotoğrafçının koleksiyonu şaşırtıyor
  • 68 ülke gezen fotoğrafçının koleksiyonu şaşırtıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İnegöl ilçesinde fotoğrafçılık yapan Resul Gümüş, 7 yılda gezdiği 68 ülkeden aldığı magnetleri, evinin bir odasında sergiliyor. Odasını müzeye çeviren Gümüş, seyahatlerin nedeninin fotoğraf tutkusundan kaynaklandığını belirterek, "2012 yılından bu yana 68 ülke gezdim. Gezdiğim ülkeleri hatıralarımda canlandırmak için oralara ait ufak objeleri toplamaya çalıştım. Benim en büyük hatıralarımın olduğu bu oda. Fotoğraf uğruna bu gezilere çıkıyorum. 7 yılda 700 gün yurtdışında bulundum. Binin üzerinde magnetim var. Yaklaşık 40 bin lira harcadım. Gezilerin tamamı için 200 bin lira harcadım. Gençlerin kafalarında görsel olarak kalması için böyle bir koleksiyon oluşturdum'' dedi.

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