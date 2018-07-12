66 yaşındaki İngiliz kadın semt pazarında kayboldu 

Gezmek ve alışveriş yapmak için annesi ve arkadaşlarıyla birlikte 5 kişi öğle saatlerinde Manavgat perşembe pazarına geldiklerini belirten ve gözyaşı döken Susan Brown’un kızı Lindsey Brown, “Annem sigara almak için bizim yanımızdan ayrılıp bir markete girdi. Biz ilerledik. Gittiğimiz turla birlikte otele döndüğümüzde annemin olmadığını gördük. 2-3 saat bekledikten sonra aramak için perşembe pazarına geldik. Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Annemi görenlerin yerini bildirmesini istiyorum” dedi.

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