Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>66 yaşındaki İngiliz kadın semt pazarında kayboldu

    66 yaşındaki İngiliz kadın semt pazarında kayboldu 

    ANTALYA (İHA)
    12.07.2018 - 20:43 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi’nde tatil yapan 66 yaşındaki İngiliz Susan Brown, alışveriş için gittiği pazarda kayboldu. 

    Gezmek ve alışveriş yapmak için annesi ve arkadaşlarıyla birlikte 5 kişi öğle saatlerinde Manavgat perşembe pazarına geldiklerini belirten ve gözyaşı döken Susan Brown’un kızı Lindsey Brown, “Annem sigara almak için bizim yanımızdan ayrılıp bir markete girdi. Biz ilerledik. Gittiğimiz turla birlikte otele döndüğümüzde annemin olmadığını gördük. 2-3 saat bekledikten sonra aramak için perşembe pazarına geldik. Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Annemi görenlerin yerini bildirmesini istiyorum” dedi. 

    66 yaşındaki İngiliz kadın semt pazarında kayboldu

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (12.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Antalya , turist , pazar
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri