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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Fatma AKSU/İSTANBUL
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

65'i kutladı

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65'i kutladı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün 65 yaşına bastı. Giresun ve Erzincan mitingleri için Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere eşi Emine Erdoğan’la evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yaşını ilk kutlayan, evinin önünde bekleyen bir grup vatandaş ve gazeteciler oldu.

Erdoğan, elinde pastayla kendisini bekleyen vatandaşları görünce aracından inerek, üzerinde fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasını aldı. Gazetecilere ve vatandaşlara çikolata ikram eden Erdoğan, “Her canlı doğar büyür gelişir ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize insanlığa hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Şimdi bu serüven böyle devam ederken 65’i de yakaladık. Allah milletimize ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe, biz de devam edeceğiz” dedi.

65i kutladı

PUTİN’DEN TELEFON

Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı’nda Devlet Konuk Evi’ne geçerek orada kendisini bekleyen ve aralarında Orhan Gencebay, Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Ahmet Özhan, Murat Dalkılıç, Okay Temiz ve Hasan Kaçan’ın da olduğu bir grup sanatçıyla doğum gününü kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. 

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