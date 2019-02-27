65'i kutladı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün 65 yaşına bastı. Giresun ve Erzincan mitingleri için Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere eşi Emine Erdoğan’la evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yaşını ilk kutlayan, evinin önünde bekleyen bir grup vatandaş ve gazeteciler oldu.
Erdoğan, elinde pastayla kendisini bekleyen vatandaşları görünce aracından inerek, üzerinde fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasını aldı. Gazetecilere ve vatandaşlara çikolata ikram eden Erdoğan, “Her canlı doğar büyür gelişir ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize insanlığa hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Şimdi bu serüven böyle devam ederken 65’i de yakaladık. Allah milletimize ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe, biz de devam edeceğiz” dedi.
PUTİN’DEN TELEFON
Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı’nda Devlet Konuk Evi’ne geçerek orada kendisini bekleyen ve aralarında Orhan Gencebay, Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Ahmet Özhan, Murat Dalkılıç, Okay Temiz ve Hasan Kaçan’ın da olduğu bir grup sanatçıyla doğum gününü kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle