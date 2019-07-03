658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ne zaman başlayacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ne zaman başlayacak?
GeriGündem 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ne zaman başlayacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.07.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ne zaman başlayacak?

Bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin hangi tarihler arasında düzenleneceği merak konusu oldu. Kendine has ritüelleriyle ön plana çıkan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, günümüzde de ilgiye takip ediliyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ne zaman başlayacak?

Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yılki etabı için kısa bir süre kaldı. Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yine ilgiyle takip edilecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Edirne'de, ecdat yadigarı yağlı güreşlerin 658'incisi bu yıl 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

KURAL DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl kural değişikliğine gidildi.

Daha önce başpehlivanlık güreşinde 30 dakika güreşin ardından sonuca gidilmediği takdirde 5 dakika mola veriliyor, daha sonra 10 dakika süren puanlama güreşi ve ardından altın puana geçiliyordu.

Bu yıl mola süresi olmadan, 40 dakika güreşte pehlivanlar birbirine üstünlük sağlayamazsa duraksamaksızın altın puana geçilecek. Bu durumun herkesin merakla beklediği final güreşinin daha aktif geçmesini sağlayacağı görüşü ağırlık kazanıyor.

BAŞPEHLİVANA 53 BİN LİRA

Başpehlivanlık ödülleri bu yıl arttı. Edirne Belediyesince verilecek ödül, belediye encümenince başpehlivana 51 bin lira, ikinciye 31 bin lira, üçüncüye de 16 bin lira olarak belirlendi.

Geçen yıl başpehlivanlık birincisinin ödülü 46 bin liraydı.

KIRKPINAR'IN TARİHİ

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin, Rumeli'nin fethine giden 40 akıncıdan Ali ile Selim kardeşlerin, birbirleriyle saatlerce güreşip can vermeleri sonrası ortaya çıktığı kabul edilir.

Galibi belli olmayan bir güreşte can veren iki akıncıya vefa olarak 657 yıldır devam eden tarihi güreşlerin, bazıları değişime uğrasa da asırlardır gelenekleriyle geleceğe taşınan "olmazsa olmazları", Kırkpınar'ı efsane yapmaya devam ediyor.

GÜREŞTE NEDEN YAĞLANMA VAR?

Diğer güreşlerden "yağlanma" ritüeliyle kendisini ayıran branş, Türk halkının dünya sporuna bir armağanı olarak gösteriliyor.

Kispetten başka vücutta tutacak yer bırakmaması nedeniyle pehlivanların yağ ile de mücadele ettiği güreşlerde en iyi olabilmek için, diğer güreş branşlarına göre çok daha fazla efor sarf edilmesi gerekiyor.

Güreş tarihçilerinden Ali Gümüş, Rumeli'deki ilk güreşlerde meydanın sivrisinekten geçilmemesi nedeniyle, yağın güreşle buluştuğu tezini ortaya atıyor.

Zeytinyağı sürülen vücuda sivrisineğin gelmemesi üzerine Rumeli'deki güreşlerde başlanan yağlanma, bir süre sonra branşın adına da kurallarına da etki ediyor.

OYUNUN KURALLARI

Ayakta ve yerde yapılan güreşlerde oyunlar, "elense", "tırpan", "kaz kanadı", "ayakta güreşi bağlama", "budama", "paça", "kazık", "kepçe", "kemane", "kolbastı", "köstek", "künde", "boyunduruk", "kurt kapanı", "yanbaş", "sarma" olarak sıralanıyor.

Yağlı güreş kurallarına göre, rakibi sırt üstü getirmek, rakibini kucaklayıp, ayağını yerden kesmiş vaziyette en az üç adım taşımak, rakibi pes ettirmek, rakibin ayağından kispetini çıkarmak ya da boydan boya kispetin yırtılması, galibiyet anlamına geliyor.

Güreşlerde hakeme, seyirciye, rakibe söz ya da işaretle hakaret etmek, rakiple tartışmak, güreşi sulandırmak, şike yapmak, güreş kurallarına uymamak, hakeme riayet etmemek de ceza gerektiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sarar Ailesi'nde dehşeti yaşatmışlardı! Türkiye'ye iade edildiler
Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu! 19 gün sonra cansız bedeni bulundu...
İşten çıkmak için yaptığı plan sonu oldu