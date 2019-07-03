658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ne zaman başlayacak?
Bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin hangi tarihler arasında düzenleneceği merak konusu oldu. Kendine has ritüelleriyle ön plana çıkan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, günümüzde de ilgiye takip ediliyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ne zaman başlayacak?
Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yılki etabı için kısa bir süre kaldı. Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yine ilgiyle takip edilecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Edirne'de, ecdat yadigarı yağlı güreşlerin 658'incisi bu yıl 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
KURAL DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl kural değişikliğine gidildi.
Daha önce başpehlivanlık güreşinde 30 dakika güreşin ardından sonuca gidilmediği takdirde 5 dakika mola veriliyor, daha sonra 10 dakika süren puanlama güreşi ve ardından altın puana geçiliyordu.
Bu yıl mola süresi olmadan, 40 dakika güreşte pehlivanlar birbirine üstünlük sağlayamazsa duraksamaksızın altın puana geçilecek. Bu durumun herkesin merakla beklediği final güreşinin daha aktif geçmesini sağlayacağı görüşü ağırlık kazanıyor.
BAŞPEHLİVANA 53 BİN LİRA
Başpehlivanlık ödülleri bu yıl arttı. Edirne Belediyesince verilecek ödül, belediye encümenince başpehlivana 51 bin lira, ikinciye 31 bin lira, üçüncüye de 16 bin lira olarak belirlendi.
Geçen yıl başpehlivanlık birincisinin ödülü 46 bin liraydı.
KIRKPINAR'IN TARİHİ
Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin, Rumeli'nin fethine giden 40 akıncıdan Ali ile Selim kardeşlerin, birbirleriyle saatlerce güreşip can vermeleri sonrası ortaya çıktığı kabul edilir.
Galibi belli olmayan bir güreşte can veren iki akıncıya vefa olarak 657 yıldır devam eden tarihi güreşlerin, bazıları değişime uğrasa da asırlardır gelenekleriyle geleceğe taşınan "olmazsa olmazları", Kırkpınar'ı efsane yapmaya devam ediyor.
GÜREŞTE NEDEN YAĞLANMA VAR?
Diğer güreşlerden "yağlanma" ritüeliyle kendisini ayıran branş, Türk halkının dünya sporuna bir armağanı olarak gösteriliyor.
Kispetten başka vücutta tutacak yer bırakmaması nedeniyle pehlivanların yağ ile de mücadele ettiği güreşlerde en iyi olabilmek için, diğer güreş branşlarına göre çok daha fazla efor sarf edilmesi gerekiyor.
Güreş tarihçilerinden Ali Gümüş, Rumeli'deki ilk güreşlerde meydanın sivrisinekten geçilmemesi nedeniyle, yağın güreşle buluştuğu tezini ortaya atıyor.
Zeytinyağı sürülen vücuda sivrisineğin gelmemesi üzerine Rumeli'deki güreşlerde başlanan yağlanma, bir süre sonra branşın adına da kurallarına da etki ediyor.
OYUNUN KURALLARI
Ayakta ve yerde yapılan güreşlerde oyunlar, "elense", "tırpan", "kaz kanadı", "ayakta güreşi bağlama", "budama", "paça", "kazık", "kepçe", "kemane", "kolbastı", "köstek", "künde", "boyunduruk", "kurt kapanı", "yanbaş", "sarma" olarak sıralanıyor.
Yağlı güreş kurallarına göre, rakibi sırt üstü getirmek, rakibini kucaklayıp, ayağını yerden kesmiş vaziyette en az üç adım taşımak, rakibi pes ettirmek, rakibin ayağından kispetini çıkarmak ya da boydan boya kispetin yırtılması, galibiyet anlamına geliyor.
Güreşlerde hakeme, seyirciye, rakibe söz ya da işaretle hakaret etmek, rakiple tartışmak, güreşi sulandırmak, şike yapmak, güreş kurallarına uymamak, hakeme riayet etmemek de ceza gerektiriyor.
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