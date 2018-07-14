655 imza iddiası

24 Haziran seçimlerinde CHP’den cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin, yüzde 30.6 oy aldığı seçim sonrası “Önümüzden yürü derlerse ben yürümeye hazırım” sözleri, partide genel başkan değişimi isteyen delegeleri harekete geçirdi. İnce’ye yakın partililer, imzalanan taahhüt sayısının 655’i bulmasıyla girişimlerini resmiyete dönüştürmeye karar verdi. İnce’yi destekleyen partililerin pazartesi günü bir basın açıklaması yaparak, olağanüstü kurultay çağrısı için noter kanalıyla imza toplamaya başlayacağı öğrenildi.



15 GÜN SÜRE VAR

CHP’de seçimli olağanüstü kurultay toplanması için parti tüzüğü gereği 630’a yakın imzanın noter aracılığıyla Genel Merkez’e iletilmesi gerekiyor. Kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük sürede yeterli imzayı toplaması şart. İmzaların, 15’inci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde CHP Genel Merkezi’ne teslim edilmiş olması gerekiyor. Tüzükte, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Genel Merkez’in 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayacağı belirtiliyor.



GÜNDEMDE YOK

İnce’ye yakın partililerin 655 taahhütü imzaya çevireceğini söylemesine rağmen parti yöneticileri “Gündemimizde kurultay yok” diyor. İnce’ye yakın partililerin yeterli imza topladığına inanmayan parti yöneticileri, yeterli imzanın toplanma şansının olmadığını, sadece süreci uzatarak Kılıçdaroğlu’na “kurultayı topla baskısı” yapılmaya çalışıldığını, muhaliflerin en fazla 200 imza toplayabileceğini öne sürüyor.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hürriyet’e şöyle konuştu: “İmza için delegeleri aradıklarını biliyorum. Belki bazı delegeler nezaketen olumlu veya olumsuz cevap veriyorlardır. Yeterli bir sayıya ulaşacaklarını tahmin etmiyorum. Bunu pazartesi göreceğiz. Bunu nereden biliyorum; bizi arayan delegelerden, bilgilerden bu rakamın olmadığını düşünüyorum. CHP delegesi parti bilinci yüksek, analiz yeteneği yüksek, konuya hâkim arkadaşlarımızdır. Böyle bir kararı varsa delegenin saygı duyarız. Şu anda yerel seçimlere kilitlenmemiz lazım.”



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü kurultaya yönelik imza tartışmalarını değerlendirirken, parti örgütünün böyle bir değerlendirme ortaya koyması halinde elbette kurultayın yapılabileceğini dile getirerek, “Ama 1270, 1280 insanın ayrı ayrı ne düşündüğünü ben bilmiyorum. En azından 650 insanın, nihai olarak bir karar, irade koyduğunu henüz görmüş değilim. Görürsek zaten bu mesele hallolmuş olunacak” diye konuştu.



ENGİN ALTAY: O GECE ÇIKIP DAHA NE DENİLECEKTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce’nin seçim gecesine ilişkin önceki gün Habertürk TV’ye yaptığı açıklamalarıyla da ilgili şunları söyledi: “Sayın İnce, belki biraz eksik söyledi. O gece açıklama yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir değerlendirmeyi kendi aramızda yaptık. YSK ve Anadolu Ajansı verilerinin netleşmesi noktasında bence beklemekte fayda vardı. O gece çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Verileri, veri akışlarını takip ediyoruz. Gecenin 4’ünde kalkıp, Erdoğan’a hayırlı olsun demesinin de bir anlamı yoktu. Karar benim değildir, onundur. (İnce’ye kırgın olup olmadığı sorusu üzerine) 16 yıllık dostum, ömrüm sona erene kadar da dostum olarak kalacak.”