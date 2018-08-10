650 bin liralık 'kavga'... Fark ettiğinde artık çok geçti
İstanbul'da, 'tantanacılık' yöntemiyle 21 kişiden 650 bin TL çalan, yaklaşık 150 suç kayıtları olan çete çökertildi. Çetenin paraları alırken ve bir olayda suçüstü yakalanma anlarının görüntüsü ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Mart ayında polise başvuran bir kişi, bankadan çıktıktan sonra çevresini saran kişilerin kavgaya tutuştuğunu, kavga bittikten sonra bankadan çektiği paranın yerinde olmadığını söyledi. Polis benzer şikayetleri Şişli, Fatih, Güngören ve Kadıköy'den de aldı.
Yapılan başvurular üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı sokaklardaki kamera görüntülerine yoğunlaştı. Kamera görüntülerinde, banka ya da döviz bürosundan çıkan kişilerin hedef alındığı belirlendi. Yapılan tespitlere göre; çete üyeleri banka ve döviz büroları çevresinde pusu kuruyordu. Banka ya da döviz bürosundan parayla çıkan kişilere önce bir çete üyesi yanaşarak hafifçe omuz atıyordu. Daha sonra diğer çete üyeleri çete üyesiyle göstermelik kavgaya tutuşuyordu. Kavga sırasında araya alınan kişinin parası bir çete üyesi tarafından alınıyordu. Para alındıktan sonra kavga bir anda bitiyordu. 'Tantanacılık' adı verilen yöntemle vurgun yapan çetenin elebaşılığını 9 suçtan kaydı bulunan A.T'nin yaptığı belirlendi. Görüntülerden diğer çete üyelerinin de kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takip yürütüldü. Çetenin hedef aldığı 21 kişiden 650 bin TL aldığı tespit edildi.
Ekipler geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı girdi. Elebaşı A.T. ile örgüt üyelerine kalacak yer temin eden çetenin kadın üyesi F.O'nun da arasında bulunduğu 16 kişi yakalandı. Çete üyelerinin hırsızlık, gasp, kapkaç, uyuşturucu ve tacizin de arasında bulunduğu 150 suç kayıtları olduğu belirlendi. Çeteye yönelik ara operasyonlarda 4 kişinin de yakalanarak tutuklandığı bildirildi. Çetenin tantanacılık yöntemiyle paraları alırken ve bir olayda suçüstü yakalanma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Emniyette sorguları tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle