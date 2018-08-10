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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri650 bin liralık 'kavga'... Fark ettiğinde artık çok geçti
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Gündem
10.08.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

650 bin liralık 'kavga'... Fark ettiğinde artık çok geçti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da, 'tantanacılık' yöntemiyle 21 kişiden 650 bin TL çalan, yaklaşık 150 suç kayıtları olan çete çökertildi. Çetenin paraları alırken ve bir olayda suçüstü yakalanma anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Mart ayında polise başvuran bir kişi, bankadan çıktıktan sonra çevresini saran kişilerin kavgaya tutuştuğunu, kavga bittikten sonra bankadan çektiği paranın yerinde olmadığını söyledi. Polis benzer şikayetleri Şişli, Fatih, Güngören ve Kadıköy'den de aldı.

Yapılan başvurular üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı sokaklardaki kamera görüntülerine yoğunlaştı. Kamera görüntülerinde, banka ya da döviz bürosundan çıkan kişilerin hedef alındığı belirlendi. Yapılan tespitlere göre; çete üyeleri banka ve döviz büroları çevresinde pusu kuruyordu. Banka ya da döviz bürosundan parayla çıkan kişilere önce bir çete üyesi yanaşarak hafifçe omuz atıyordu. Daha sonra diğer çete üyeleri çete üyesiyle göstermelik kavgaya tutuşuyordu. Kavga sırasında araya alınan kişinin parası bir çete üyesi tarafından alınıyordu. Para alındıktan sonra kavga bir anda bitiyordu. 'Tantanacılık' adı verilen yöntemle vurgun yapan çetenin elebaşılığını 9 suçtan kaydı bulunan A.T'nin yaptığı belirlendi. Görüntülerden diğer çete üyelerinin de kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takip yürütüldü. Çetenin hedef aldığı 21 kişiden 650 bin TL aldığı tespit edildi.

Ekipler geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı girdi. Elebaşı A.T. ile örgüt üyelerine kalacak yer temin eden çetenin kadın üyesi F.O'nun da arasında bulunduğu 16 kişi yakalandı. Çete üyelerinin hırsızlık, gasp, kapkaç, uyuşturucu ve tacizin de arasında bulunduğu 150 suç kayıtları olduğu belirlendi. Çeteye yönelik ara operasyonlarda 4 kişinin de yakalanarak tutuklandığı bildirildi. Çetenin tantanacılık yöntemiyle paraları alırken ve bir olayda suçüstü yakalanma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Emniyette sorguları tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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