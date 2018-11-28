65 yılın rekoru... Ortaya bu manzara çıktı
Edirne 1953'ten bu yana en yoğun yağışı aldı. Meteoroloji İstasyonu Müdürü Osman Şentürk, "Kuvvetli bir yağış bekliyorduk ama çok kuvvetli bir yağış geldi. Ancak yeni bir taşkın riski oluşturacak boyutta yağış beklemiyoruz" dedi. Sağanak, kentte su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası hayat felç olurken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı. Oğulpaşa köyünde 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Acil servisini suların bastığı özel hastane, bugün hizmet veremeyeceğini açıkladı. Öte yandan Meteoroloji'den bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi. Son gelen bilgiye göre selde kaybolan Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı.
Edirne Meteoroloji İstasyonu Müdürü Osman Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin 11 Ekim 1953'ten bu yana bu düzeyde yoğun bir yağış almadığını söyledi.
İstasyonun kurulduğu 1930'lardan bugüne kadar tutulan kayıtlarda rekor yağışın 1953'te gerçekleşen 110 kilogramlık seviye olduğunu aktaran Şentürk, "Öngörüsü zor olan bir durum, kuvvetli bir yağış bekliyorduk ama çok kuvvetli bir yağış geldi. Ancak yeni bir taşkın riski oluşturacak boyutta yağış beklemiyoruz." dedi.
Soğuk hava dalgasının beraberinde kar getireceğini ifade eden Şentürk, kar yağışının akşam saatlerinde başlayacağını ve orta kuvvette olacağını belirtti.
Şentürk, hava sıcaklıklarının da hafta sonunda sıfırın altında 4 derecelere kadar ineceğini kaydetti.
KAYIP KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Yağışla birlikte cadde araları göle dönerken, kentte bulunan bazı caddelerde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Aynı zamanda cadde aralarında bulunan çok sayıda araç da sular altında kaldı.
Bu arada Köşençiftliği köyünde ise Demirhanlı Deresi'nin taşması sonucu evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.
Edirne'de gece acil servisini suların bastığı özel hastane, bugün hizmet veremeyeceğini açıkladı. Özellikle köylerde meydana gelen su baskınları nedeniyle, arama kurtarma ekipleri bu bölgelere sevk edildi.
Selde kaybolan Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeninin evinin etrafında suyun içinde bulunduğu öğrenildi.
KAR UYARISI YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
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