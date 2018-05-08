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    65 yaş aylığı nasıl alınır? Yaşlılık maaşı yükseliyor mu?

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Hükümetin yaşlılık aylıklarının iki kat artırılmasına yönelik düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın gelirini artıracak.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaşlılara üç ayda bir yaptığı maaş ödemeleri toplam 797 liradan 1500 liraya yükselecek.

    Düzenlemeden halen "65 yaş aylığı" alan 618 bin 162 vatandaş yararlanacak.

    2022 sayılı Kanun çerçevesinde 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki yaşlılara sağlanan destek kapsamında 2017 yılı sonu itibarıyla Bakanlık tarafından yapılan toplam ödeme miktarı 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ulaştı.

    65 yaş aylığı nasıl alınır?

    2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

    65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

    Aylıklarla ilgili tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.

    Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.

    Etiketler: yaşlılık aylığı , SeoHaber , NoMobil , gündem
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