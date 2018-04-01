647 EYP, 86 mayın buldular

Terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcıların bulunması ve imhasında mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ), patlayıcı madde keşif ve imha timi (PMKİ) ile SAS timleri görev yapıyor. Patlayıcı aramalarında mayın ve bomba köpekleri de görev alıyor.



Genelkurmay Başkanlığı’ndan Afrin’le ilgili yapılan haftalık bilgilendirmede şöyle denildi: “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 820 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 229 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Harekât kapsamında bugüne kadar 95’i Afrin merkezde olmak üzere, harekât alanının tamamında toplam 86 adet mayın ve 647 adet EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilerek imha edilmiştir.”





Afrin’de sokaklar yeniden canlanmaya başlarken ilçe merkezinde açılan işyeri sayısı da arttı. Seyyar satıcıların da cadde ve sokaklarda görüldüğü ilçe merkezinde biriken çöplerin toplanmasına, sokakların temizlenmesine başlandı.