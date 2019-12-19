635'inci hafta Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama! 19 Aralık 2019 Süper Loto çekilişleri tamamlandı

635'inci hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da geri sayım sona erdi. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar günler öncesinden Süper Loto kuponlarını hazırladı. Perşembe akşamı tamamlanan çekilişin ardından gözler MPİ'nin Süper Loto sorgulama ekranına çevrildi. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, 19 Aralık Süper Loto ikramiye oranları ve haftanın şanslı numaraları...

Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Süper Loto ikramiye kupon sonuçlarınızı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan numaralar;

SÜPER LOTO KUPON SONUCU SORGULAMA

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Süper Loto'nun 634. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 145 kişi 7 bin 93 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 957 kişi 160 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 155 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto kuponu nasıl hazırlanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.