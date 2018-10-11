635 korucu görevden alındı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütleri ve insan kaçakçılarıyla bağlantılarının belirlendiği iddiasıyla 635 güvenlik korucusunu (köy korucusu) görevden aldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 güvenlik korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 güvenlik korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkânsız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde, 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla kabul edilen yönetmeliğe istinaden Sayın İçişleri Bakanı’nın onayı ile toplam 635 güvenlik korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır.”
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