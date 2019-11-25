6284 nedir? 6284 sayılı kanunun sağladığı haklar
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gündeme gelen konulardan biri de 6284 sayılı kanun oldu. Peki, 6284 sayılı kanun nedir, sağladığı haklar neler? İşte, 6284 sayılı kanunun açılımı ve sağladığı haklara ilişkin bilgiler…
6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
6284 SAYILI KANUN'UN SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?
Barınma yerinin sağlanması
Geçici maddi yardım yapılması
Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
Geçici koruma altına alınma
Kreş imkânı sağlanması
İşyerinin değiştirilmesi
Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle