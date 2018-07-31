625 muamması
CHP’de imza toplama süresi biterken muhaliflerin olağanüstü kurultay için gereken 625 rakamına ulaşıp ulaşmadığı belirsiz. Yeni tartışma ‘imza verip sonradan geri çekenler’in durumu.
CHP’de muhaliflerin olağanüstü kurultay talebiyle 16 Temmuz’da başlattıkları imza toplama süresi önceki gün sona erdi. Net sayı açıklanmazken, muhaliflerin imzalı belgeleri tasnif ettiği öğrenildi. Muhalifler ile parti yönetimi arasında yeni tartışmanın da imzasını geri çeken delegeler üzerinden yürüyeceği konuşuluyor. Muhaliflerin, bu delegelerin beyannamelerini, imzalarını geri çekmelerine rağmen yarın Genel Merkez’e sunacağı konuşuluyor.
Tüzük gereği imzaların toplanması için tanınan 15 günlük sürenin ardından verilen bir hafta, belgelerin ulaştırılması ve derlenmesi için kullanılıyor. Ancak muhalifler bir haftalık süreyi beklemeden topladıkları imzaları 2 Ağustos’ta genel merkeze ulaştıracaklarını açıkladı. Olağanüstü kurultay toplanabilmesi için gereken toplam delege sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzanın bulunup bulunmadığı ise halen tartışma konusu.
GERİ ÇEKİLEN İMZALAR
CHP’de 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanıp toplanmayacağı konusunda 15 günlük süreçte önce imza verip sonra geri çeken delegelerin belirleyici olduğu belirtiliyor. En az 20 delegenin imzasını geri çektiğini açıkladığı ancak bu sayının daha da fazla olabileceği belirtiliyor. CHP yönetimine yakın isimler, sosyal medya hesaplarından geri çekilen imzalara ilişkin fotoğraflar paylaşıyor.
Muhalifler ise delegelerin noter aracılığıyla verdiği imzalarını geri çekemeyeceğini öne sürüyor. İmzasını geri çeken delegelerin beyannamelerinin de yarın diğerleriyle birlikte Genel Merkez’e sunulacağı belirtiliyor. Bu konuda parti yönetiminin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.
YARGI KARAR VEREBİLİR
Genel Merkez yapacağı imza incelemesinden sonra, geri çekilen imzaları düşürerek yeterli sayı olmadığı kararını verirse, muhalefetin konuyu yargıya taşıyabileceği belirtiliyor. Muhalifler, bu konuda emsal olacak iki yargı kararından söz ediyor. Bunlardan biri, imzalı beyannamelerin Genel Merkez’e sunulduktan sonra sonra geri çekilemeyeceğine ilişkin 2004 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı. Bir diğeri ise 2006 yılında Gaziantep 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararı. Muhalifler, yerel mahkemenin delegenin imza attıktan sonra vazgeçmesinin, sonucu değiştirmeyeceği yönünde karar verdiğine dikkat çekiyorlar. Ancak parti yönetimi, delegelerin noter aracılığıyla imza verilen 15 günlük süre boyunca imzalarını geri çekebileceği görüşünde.
Bircan’a gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır’da geçirdiği beyin kanamasından sonra ambulans uçakla Ankara’ya getirilen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için dün İbni Sina Hastanesi’ne gitti. Başhekim Prof. Dr. Bahattin Güzel ve ekibinden Bircan’ın durumunu öğrenen Kılıçdaroğlu, “Genel olarak hastanın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ailesiyle, hekim arkadaşlarla görüştük. Ellerinden gelen bütün çabayı hekim arkadaşlarımız gösteriyorlar. Biz onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve parlamento görevine geri dönmüş olur” dedi. Kılıçdaroğlu’na hastane çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)
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