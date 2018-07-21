'604 imza sunulsaydı genel başkan kurultayı toplayacaktı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için toplandığı söylenen 604 imzaya ilişkin herhangi bir belgenin genel merkeze sunulmadığını belirterek, “Toplandığı belirtilen imzalar sunulsaydı bugün, pazartesi günü MYK sonrasında Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı” dedi.
Erkek düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Bizim birbirimizle değil otoriter tek adam düzeniyle mücadele etmemiz çok daha önemlidir. CHP, olağanüstü kurultay tartışmalarıyla artık anılmamalıdır. Bir değişim bir yenilenme gerçekleşecekse bunun olağan kurultaylarda gerçekleşmesi çok daha sağlıklıdır. Önümüzdeki süreçte imza tartışmaları, imza veren delege sayısı tartışmalarını değil de bu kadar imza toplanmışsa keşke sunulsaydı biz de Genel Başkanımız da gereğini yapsaydı. Bizim amacımız partimizin bir an önce bu tartışmalardan çıkması. Bizim delegemiz, bizim üyemiz, hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir trenin de kaçtığını düşünmeden özgür iradesiyle karar verecek bir delegedir.”
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