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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa) (DHA)
27.04.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!

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600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!

Bursa'nın İznik ilçesindeki 600 yıllık tarihi olduğu belirtilen Sarı Saltuk Türbesi'ne ziyarete gelen vatandaşlar, defineciler tarafından yapılan kaçak kazıda açılan 1 metrelik çukuru görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi'ne dün akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişiler, kaçak kazı yaptı. Beton zemini kırarak, 1 metre derinliğinde çukur kazan kişiler kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine türbeye gelen polis ekipleri, kaçan kişilerin peşine düşerken, Müze Müdürlüğü'nden gelen sanat tarihçisi ve arkeologlardan oluşan ekip, kazı bölgesinde inceleme yaptı.

ZİYARETE GELENLER ŞAŞIRDI

Sarı Saltuk Türbesi'ne bugün ziyaret için gelen vatandaşlar, beton zeminde kazılan çukuru görünce şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren İstanbul'dan ziyaret için türbeye gelen Murat Miniç, ''Bunları yapan insan olamaz. Gördüğümüz manzarayla şok yaşadık'' dedi. Hat sanatçısı İlkay Altay da, ''Sarı Saltuk gibi önemli birinin türbesine bu nasıl yapılır? İnsanlık bitmiş, yazıklar olsun'' diye konuştu.

600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü

SARI SALTUK

Sarı Saltuk, Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan zaferler sırasında başarıları görülen ve çeşitli rivayetlere konu olmuş bir Türk kahramanıdır. Onun hakkında çeşitli kaynaklar bulunmakla beraber en önemli kaynak kendi adını alan Saltukname’dir. Saltukname, Osmanlı Şehzadesi Cem Sultan tarafından Ebu’l Hayr-ı Rumi'ye yazdırılır. Saltukname’ye göre Sarı Saltuk 99 yaşında hayatını kaybeder. Onu kılıçla öldüremeyen düşmanları önce zehirlerler daha sonra da hançerleyerek şehit ederler. Kahraman ve evliya kişiliği ile bilinen Sarı Saltuk, birçok gayrimüslimin Müslüman olmasını vesile olur. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de Sarı Saltuk’a yer verilmiştir. Sarı Saltuk, riveyate göre, Sultan Bayezıd'ın rü­yasına girer, kendisinden şanına layık bir türbe yaptırmasını ister. İstediği bu türbe yapılır.

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