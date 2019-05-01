600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin, gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu belirlendi
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğunun tespit edildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, dün 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.
ŞEHRİBAN YÖNTEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin, gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu belirlendi.
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