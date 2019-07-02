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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim PAMUKÇU/SUSURLUK (Balıkesir) (DHA)
02.07.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

600 bin liralık davada dayıdan yeğene şok sözler: 'Burası uzak, siz gelmeyin' dedi

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600 bin liralık davada dayıdan yeğene şok sözler: 'Burası uzak, siz gelmeyin' dedi

Balıkesir'in Susurluk İlçesinde Lütfü Özkan, arsa alma konusunda kendisine yardımcı olmasını istediği Şirin E. tarafından 600 bin lira dolandırıldığını öne sürerek dava açtı. Şirin E. (29) de dayısının kendisine zorla senet imzalattığını iddia ederek karşı dava açtı.

Susurluk'ta oturan Lütfi Özkan, yeğeni Şirin E.nin kendisini dolandırdığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Özkan, İzmir'de bir daire almak istediğini, bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde mimar olarak çalışan ablasının kızı Şirin E.'den yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Lütfi Özkan, "Bana 'Ev yerine arsa alalım, daha iyi olur’ dedi. Ben de arsayı gördüm. Arsayı almayı kabul ettim. Ancak arsa sahte arsaymış. Yeğenim bana bütün işlemleri kendisinin yapacağını belirterek, 'Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyorum. Burası uzak, siz gelmeyin buraya. Ben bütün işlemleri halledeceğim. Bana 600 bin lirayı verin' diye söyledi. Ben de ertesi gün bankadan 600 bin lira havale ettim" dedi.

Parayı havale ettikten sonra yeğeninin kendisini sürekli oyaladığını öne süren Lütfi Özkan, şöyle devam etti:
"Tapu işlemleri bugün olacak, yarın olacak, diye 3 ay beni oyaladı. Ben de bunun üzerine şüphelenmeye başladım ve paramı istedim. Bunun üzerine ‘Ben senin paranı vermiyorum. Elinden geleni ardına koyma’ diyerek telefonu yüzüme kapattı. Tekrar arayıp 'benim zararımı kim karşılayacak' dediğimde ‘Senin hiç zararın olmayacak, senin paranı ödeyeceğim, istersen sana senet imzalayayım. Senet sende dursun, paranı ödedikten sonra senedi bana verirsin’ dedi. Ben de kabul edince yeğenim İzmir’den Susurluk’a gelerek senedi imzaladı. Senedi imzaladıktan sonra ‘Sizin güvenceniz benim. 1 ay içinde paranızı ödeyeceğim’ dedi.

Aradan 1 ay geçtikten sonra yeğeninin yine kendisini oyaladığını iddia eden Lütfi Özkan, “Ben de bunun üzerine senedi icraya verdim. Yeğenim de kendisine zorla senet imzalattığımı iddia ederek bana karşı dava açmış. Yeğenim beni mağdur etti. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

ŞİRİN E.'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şirin E.’nin avukatı İbrahim Atila ise Lütfü Özkan'ın müvekkili ile ilgili 'dolandırıcılık' iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Avukat İbrahim Atila, yazılı açılamasında, "Dolandırıcılık olayıyla ilgili İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava hala devam etmektedir. Asıl dolandırılanlardan birinin de dosyadaki sanık itiraflarından da görüleceği üzere müvekkilim Şirin E. olduğu anlaşılacaktır. Müvekkilim, ‘dolandırıcıların yakalandığı, söz konusu dosyada sanıklardan şikayetçi olması ve dosyaya müşteki olarak katılması için’ dayısını ikna etmeye çalışsa da müvekkilin dayısı, dolandırıldığı parayı dolandırıcılardan almak yerine zorla senet imzalattığı müvekkilden kolay yoldan tahsil etme yolunu seçmiştir" diye konuştu.

Birbirinden şikayetçi olan dayı yeğenin duruşması önümüzdeki günlerde Susurluk Adliyesi’nde görülecek.

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