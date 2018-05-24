600 aday vitrinde

146 büyük projenin yer alacağı beyannamede ekonomide atılım, yönetimde istikrar vurguları öne çıkacak. Ankara’daki büyük buluşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Türkiye olarak üç kategoride hazırlanan yeni seçim şarkıları ilk kez çalınacak, yeni sloganlar kamuoyuna tanıtılacak. ‘Dombra’yı Erdoğan’a uyarlayan Arslanbek Sultanbekov’un yeni parçaları da bu toplantıyla kamuoyuna duyurulacak. Seçim şarkılarında ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ mottosu altında oluşturulan ‘birlik, beraberlik’ vurgusu olacak. Atatürk, Erdoğan ve Yıldırım posterlerinin yan yana asıldığı salonda “Hep birlikte yeni hedeflere”, “İlk günkü aşkla” ve “Türkiye şahlanıyor” yazılı pankartlar yer alacak.



146 PROJE AÇIKLANACAK

Toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu’nda, AK Parti’nin kampanya süresince kullanacağı “Vakit Türkiye vakti” sloganı ile Erdoğan’ın ilk kez 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullandığı ‘Erdoğan’ logosu dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı’nın AK Parti beyannamesini açıklamasının ardından 600 aday şehirlerine göre tek tek sahneye çağrılarak Erdoğan’la fotoğraf çektirecek. AK Parti’nin 6 bölümden oluşacak beyannamesinde yeni sistem, adalet, kalkınma, istikrar ile yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları ifade eden ‘3Y ile mücadele’ vurgusu öne çıkacak. Beyannamede 146 büyük proje duyurulacak. Ekonominin ağırlıkta olduğu beyannamede cari açık, faiz, enflasyonun düşürülmesi, her kesimin büyümeden eşit pay alması, istihdamın arttırılması, savunmada yerli payının artırılması, yerel parayla ticaretin genişletilmesi hedefleri özel yer bulacak.



81 kente yönelik yerel vaatlerin olacağı beyannamede şehir hastanelerinin yaygınlaştırılması, yeni metro hatlarının yapılması, spor tesislerinin arttırılması, yeni barajlar yapılması gibi konular bulunuyor.



EN BÜYÜK VAADİMİZ YENİ SİSTEM

TANITIM toplantısı hakkında basına bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şöyle konuştu: “Bu seçimin en büyük vaadi yeni yönetim modeli. Bu süreçte biz seçim beyannamemizde yeni hükümet modeli her alanda hangi değişiklikleri getiriyor, öncelikli olarak bunu anlattık. Burada kıymetli olan bir şey var. AK Parti, yeni toplum biçimine, sanayi biçimine, dijital dönüşüme dönük bir seçim beyannamesi hazırladı. Şimdi yeni bir başlangıçla ‘Yine yaparsa AK Parti yapar’ diyerek yolumuza devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz.”