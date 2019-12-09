60. yılı kutladılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Doğan Ailesi’yle birlikte fotoğraf çektirdi.

Geceye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşini, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, kızları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı karşıladı. Törene AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Gecede gazeteci Cüneyt Özdemir’in hazırladığı Aydın Doğan’ın hayat hikayesinin anlatıldığı video sinevizyondan gösterildi.

