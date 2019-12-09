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Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/DHA
09.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

60. yılı kutladılar

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60. yılı kutladılar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Doğan Ailesi’yle birlikte fotoğraf çektirdi.

DOĞAN Grubu’nun 60. Kuruluş Yıldönümü önceki akşam, Hilton Bosphorus İstanbul’da düzenlenen törenle kutlandı.

Geceye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşini, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, kızları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı karşıladı. Törene AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Gecede gazeteci Cüneyt Özdemir’in hazırladığı Aydın Doğan’ın hayat hikayesinin anlatıldığı video sinevizyondan gösterildi.
  

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