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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.10.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

60 yıl sonra kavuştular! Halay çekerek kutladılar

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60 yıl sonra kavuştular! Halay çekerek kutladılar

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaklaşık 60 yıldır içme suyu sorunu yaşayan köylüler, köylerine bağlanan suyun sevincini halay çekerek kutladı.

Suşehri Belediyesi, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Göz köyün yıllardır yaşadığı su sorununun çözümü için çalışma başlattı.

Belediyeye ait su kuyusu köye tahsis edilirken, Kaymakamlık ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü imkanlarıyla kuyudan köyün su deposuna 6 bin 200 metre boru çekildi. Köylüler, 60 yıldır yaşadıkları su sorununun sona ermesini köy meydanında halay çekerek kutladı.

Kurban kesiminin ardından vatandaşların üzerine su sıkıldı.

60 yıl sonra kavuştular Halay çekerek kutladılar

Programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yıllar sonra köyün su sorununun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İl Genel Meclis üyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleriyle sorunun çözülmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Uzunoğlu, "Bazı alternatif çalışmalar sonucu belediyemize ait su kuyusunun bu köye tahsis edilmesi konusunda yazışmalar yaptık. Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimiz bunu uygun görerek, su kuyusunun tahsisini gerçekleştirdi. Projemiz ihale edildi ve şu anda bütün evlerimizde suyun akmasını sağladık." dedi.

60 yıl sonra kavuştular Halay çekerek kutladılar

Kaçak su kullanımını önlemek için köydeki tüm evlere su sayacı taktırdıklarını dile getiren Uzunoğlu, "Bu su sayaçla akıyor, suyun kıymetini bilin. Şunu belirtmek isterim ki su hayat, yol medeniyettir. Devletin görevi de vatandaşına hizmettir." diye konuştu.

60 yıl sonra kavuştular Halay çekerek kutladılar

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise hizmetin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu köyümüz uzun yıllar su sorunu yaşadı. Bazen itfaiye araçlarımızla bu köye su gönderdik ama şu anda bu konunun çözülmesinden dolayı kendimi bahtiyar olarak görüyorum. Su kuyusunun tahsis edilmesinde oy veren belediye meclis üyelerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köyün muhtarı Fikri Yaman da daha önce köye iki kez su kuyusu açtıklarını ancak köyün fay hattı üzerinde bulunmasından dolayı yaklaşık 60 yıl önce yaşanan çöküntüler nedeniyle su kaynaklarının kaybolduğunu anlatarak, "Suyumuza kavuştuk, 60 yıllık hasret sona erdi. Köylülerimize hayırlı olsun." dedi.

60 yıl sonra kavuştular Halay çekerek kutladılar

Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Halime Göğce, köylerine suyun getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (28.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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