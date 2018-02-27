60 roketin düştüğü mahalle

ÜST üste isabet eden roketler nedeniyle zor günler geçiren Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi, Zeytin Dalı harekâtının ardından yeniden huzura kavuştu. Harekât öncesinde başlayan saldırılar sırasında Reyhanlı’ya 60’a yakın roket atıldı. Saldırılar 15 gün öncesine kadar sürdü. Reyhanlı ilçesinde en çok isabet alan mahalle ise Gültepe oldu. Bu saldırılar sırasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar da hayatını kaybetti.

BİR HAFTA DÜKKÂNDA YATTIK

Hürriyet, Zeytin Dalı’nın ardından hayatın normale döndüğü Gültepe’deydi. Çocuklarıyla birlikte bir hafta boyunca dükkânda yattıklarını ve evin üst katına çıkamadıklarını belirten Mustafa Gezer, en çok 7 yaşındaki çocuğu için endişe duymuş: “Çocuğumuza yaşananların bir savaş olmadığını, askerimizin operasyon yaptığını anlattık. Okullar da bir hafta geç açıldı. Biz birkaç gün daha göndermedik çocukları. Şimdi gönlümüz rahat, hiçbir sıkıntımız yok.”

Mahallede birçok kişinin korku nedeniyle evlerini terk ederek yakınlarına gittiğini kaydeden Ahmet Cemiloğlu da, “Biz gitmedik, buradaydık. Nereye gidelim, gidecek yerimiz yok ki. Bu olaylar sırasında hırsızlık vakaları yaşandı maalesef. İnsanların gitmesini fırsat bilen hırsızlar evlere girdi. Çok sayıda hırsızlık oldu. Sonradan yakalananlar oldu” bilgisini verdi.

BUM BUM BUM HİÇ DURMADI: MAHALLENİN çocukları roket korkusu olmadan yeniden sokakları doldurdu. Meryem Özdil, Melek Öztırak ve Meziyet Kanmaz, eski günlerdeki gibi evlerinin önünde iyi havaları fırsat bilip sohbet ediyor, zaman geçiriyor. Roketlerin bir ara hiç durmadığını belirten Meryem Özdil, yaşadıkları zor günleri, “Bum bum bum bombalar hiç durmadı. Ne yapalım? Mecburuz burada kaldık, bekledik” sözleriyle anlattı.

HER TARAFA ROKET DÜŞÜYORDU

Mahallede çiçekçilik yapan Kıbrıs gazisi Aziz Öztırak da çocukları sakinleştirmek için büyük çaba harcadıklarını ama yetişkinlerin de büyük korku içinde olduğunu anlattı: “Nasıl korkulmasın, sağımıza solumuza, her yanımıza roket düşüyordu. Yenisinin düşüp düşmeyeceğini bilemiyorsun. Gidenler oldu, şimdi onlar da yavaş yavaş geliyor. Bizim işlerimiz de açılmaya başladı. Eski günlerimize döndük.”

Tuhafiyecilik yapan 4 çocuklu Fatma Özdil de roketlerin düştüğü günlerde büyük endişe yaşayanlardan. Ailesiyle birlikte Karayurt köyündeki akrabalarının yanına gittiklerini belirten Özdil, “Evimizde kalmak istedik. Ama daha fazla dayanamadık. Her tarafımıza roket düştü. Üç gün akrabalarımızın yanında kaldık. Ama mahalle huzura kavuşunca dönmeye karar verdik” diye konuştu.

İŞLER AÇILSIN DİYE BEKLİYORUZ

Roketlerin düştüğü sırada esnaf da hem manevi hem maddi anlamda zor günler yaşamış. Market işleten Mehmet Berber, bir hafta boyunca mahalleden ayrıldıklarını belirtirken, “Mecburen dükkânımızı da kapattık. Ekonomik anlamda da zorlandık. Şimdi işlerimizin açılmasını bekliyoruz” dedi. Bakkal işleten Cuma Mucurlu da işlerinin açılacağını umduklarını söyledi.