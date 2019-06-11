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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)
11.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

60 gündür steril odada kalan Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş

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60 gündür steril odada kalan Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakli olumsuz sonuçlanınca geçen hafta bu kez babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 60 gündür steril odada kalan Öykü Arin için umutlu bekleyiş sürüyor.

İzmir'de geçen yılın Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde steril odada tedaviye alındı. Öykü Arin'e 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakil işlemi yapıldı.

Öykü Arin'in doktorları, 28 Mayıs'ta anneden yapılan yarı uyumlu naklin tutmadığını, baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılacağını kaydetti. Çağdaş Yazıcı'dan geçen hafta 2 gün kök hücre toplanıp Öykü Arin'e yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmadığı yaklaşık 1 ay içinde belli olacak.

Hastanede 60 gün önce tedavisine başlanan Öykü Arin, okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve enstrüman çalmayı öğrendi. Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'in hastane günlüklerini ise sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Eylem Şen Yazıcı, Tuncay Birkan'ın 'Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri' adlı kitabıyla Öykü Arin'in fotoğrafının olduğu paylaşım yaptı. Yazıcı paylaşımında 'Steril odada 60'ıncı günümüz. Dile kolay! Çok zor günlerimiz oldu ama direniyoruz kitap ile düş ile. Sevgili hocam Nilgün Toker beni 60'ıncı günde başka bir derinliğe çekecek bu kitap için çok teşekkür ederim yeniden. Ve Tuncay Birkan kalemine sağlık' yazdı.

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