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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

60 gün sonra yeniden sandık başında

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60 gün sonra yeniden sandık başında

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği yedi seçim bölgesinden Denizli’nin Honaz, Artvin’in Yusufeli ve Kırıkkale’nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimleri yapıldı.

KIRIKKALE - KESKİN - 6 OY FARKLA KAYBETMİŞTİ 261 OY FARK ATTI

m KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak’ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’nin altı oy farkla kazandığı ancak AK Parti’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı. 23 sandıkta 6 bin 396 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve BTP’nin adayları yarıştı. 31 Mart’taki seçimlerde İYİ Parti’li Necati Alsancak yarışı önde tamamlamıştı. AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda YSK ilçede kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına hükmederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

ADIYAMAN - KESMETEPE - DSP’Lİ YILMAZ SEÇİMİ KAZANDI

ADIYAMAN’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.

Bin 211 seçmenli beldede, bin 115 kişi oy kullandı. AK Parti 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy alırken, 32 oy geçersiz sayıldı. Oy verme işleminin ardından oylar sayıldı ve seçimi DSP adayı Ali Yılmaz’ın kazandığı belirlendi.

31 Mart’ta 1100 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde CHP’li Hasan Koca ile DP’li Yusuf Parlak’a 281 oy çıkmıştı. İlçe Seçim Kurulu kura çekilmesine karar verirken, Koca, YSK’ya itiraz etmişti. YSK da seçimlerin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

DENİZLİ - HONAZ - KEPENEK BU KEZ ARAYI AÇTI

Denizli Honaz’da belediye başkanlığını Millet İttifakı’nın adayı Yüksel Kepenek kazandı. Kepenek 10 bin 697, en yakın rakibi AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise 8 bin 359 oy aldı.

Honazlılar, dün ikinci kez sandık başına gitti, 22 bin 602 seçmen oy kullandı. Honaz’da 31 Mart’taki seçimde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AK Parti’li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı. AK Parti’nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek’e 9 bin 387, Devecioğlu’na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3’e düşmüştü. AK Parti ve CHP’nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark bire inmişti. AK Parti’nin itirazını görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar vermişti.

ARTVİN - YUSUFELİ - YENİ BAŞKAN AK PARTİLİ AYTEKİN

ARTVİN Yusufeli’nde dün 20 sandıkta 5 bin 219 seçmen oy kullandı. 31 Mart’taki seçimlere yapılan itirazlar üzerine yenilenen belediye başkanlığı seçimini, Cumhur İttifakı adayı Eyüp Aytekin kazandı. Seçimlerde AK Parti adayı Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP’li Barış Demirci 2 bin 63 oyda kaldı. 31 Mart’ta aday olan MHP’li Erdal Demirci, Aytekin’i destekleyeceğini belirtip çekilmişti.

31 Mart’ta Aytekin’in üç oy farkla kazandığı seçimlere, CHP kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve iki zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı yapmış, YSK da seçimi iptal etmişti.

MUHTARLAR SEÇİLDİ

SİVAS’ta da merkez ve bazı ilçelerde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen sekiz muhtarlık ve yedi azalık seçimi için halk sandığa gitti.

ÖLEN EŞİNİN YERİNE

Adıyaman Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi’nde 31 Mart seçiminde muhtar olduktan sonra geçirdiği kazada hayatını kaybeden Aydın Zengi’nin eşi Meltem Zengi, yenilenen seçimde muhtar seçildi.

Meltem Zengi, 886 geçerli oydan 603’ünü alırken, en yakın rakibi Veysel Özbay ise 170 oy toplayabildi.

 

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