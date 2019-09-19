60 el ateş, 8 yaralı... ‘Husumetlilerimi gördüm’
İstanbul Gaziosmanpaşa’da önceki gün, motosikletli olarak geçtikleri 3 sokak,1 caddede 60 el ateş edip 2’si çocuk 8 kişiyi yaralayan Osman Can (22) ile Murat Atabey (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Saldırılarının ardından polisin kovalamacayla yakaladığı Can ve Atabey emniyette susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve motosiklette arkada oturarak çevreye ateş eden Atabey ifadesinde, “Dolaşıyorduk, karşımda husumetli olduğum kişileri gördüm. Onlara ateş ettim” dedi.
Osman Can ise motosikleti sürdüğünü ve yaralananlarla ilgisinin bulunmadığını söyledi. İki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Polis vurulan 3 kişi ile saldırganlar arasında husumet bulunduğunu, saldırganların hedefinde başka kişilerin de olduğunu düşünüyor. Öte yandan, Osman Can’ın 4 kasten yaralama, 2 ateşli silahlar kanununa muhalefet, 2 mala zarar verme ve 2 uyuşturucu kullanma, Murat Atabey’in de 5 yaralama ve 4 ateşli silahlar kanununa muhalefetten kaydı olduğu ortaya çıktı.
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