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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
07.03.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

6 yıl sonra şoke eden iddialar! Öldürüp gömdüğünü itiraf etti…

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6 yıl sonra şoke eden iddialar! Öldürüp gömdüğünü itiraf etti…

Uşak’ta 2014 yılından beri kayıp olan 83 yaşındaki Hacer Cengiz’in akıbeti hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı programına annesini aramak için katılan oğul M.C.’nin söz konusu kayıp kadını öldürdüğü öne sürüldü.

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Susuz Köyü’nde yaşayan 83 yaşındaki Hacer Cengiz, 31 Aralık 2013 tarihinde kaybolmuştu. Yaşlı kadının bulunamaması üzerine o günlerde yakınları Müge Anlı’ya başvurmuş ve kayıp annelerine ulaşmaya çalışmışlardı.

Programda aktarılanlara göre canlı yayına gelen yaşlı kadının oğlu M. C. ve gelini L. C. ile sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı.

‘BİRİ ÖLDÜRECEK OLSA 3 KÖY ÖTEYE ATILIR’

O günlerde yapılan araştırmalarda kayıp kadının, kaybolduktan sonra ailenin traktörünün köyden çıktığı belirlenmişti. Programda bahsi geçen traktöre dikkat çekilmişti. Gelin L.C. ise; “Biri öldürülecek olsa 3 köy öteye atılır” ifadesini kullanmıştı.

KAYIP KADININ TORUNU ARANIYOR

Olaydan 6 yıl sonra ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. İddialar üzerine, Banaz İlçe Jandarma Komutanlığınca; başlatılan soruşturma kapsamında oğul M.C. ile gelin L.C. gözaltına alındı. Kayıp kadının torunu M.C. de aranıyor.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Söz konusu televizyon programında, annesini arama için Müge Anlı’ya çıkan M. C.’nin, annesini öldürdüğü ve gömdüğünü itiraf ettiği bilgisi paylaşıldı. Kayıp kadının cesedine ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Sır perdesi aralandı... Altından bakın ne çıktı
Sır perdesi aralandı... Altından bakın ne çıktı
 

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