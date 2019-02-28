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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
28.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

6 yıl sonra keşif yapılacak

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6 yıl sonra keşif yapılacak

GEZİ Parkı eylemcilerine 16 Haziran 2013’te yapılan müdahalede, İstanbul Okmeydanı’nda gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın vurulduğu yerde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, duruşma başladıktan kısa bir süre sonra salondan çıktı. ‘Olası kast ile adam öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polis memuru Fatih D., duruşmaya İstanbul dışında görev yapması nedeniyle SEGBİS ile katıldı. Duruşmada yine SEGBİS sistemiyle tanık olarak dinlenen iki polis, Fatih D.’yi tanımadıklarını ve o dönem olayın yaşandığı yerde görev almadıklarını, olay yerinde görev yapan meslektaşlarının kim olduğunu bilmediklerini söyledi.

Davaya ilişkin taleplerini açıklamak için söz verilen Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, kısa bir süre sonra taleplerine ara vererek “Üye hakime hanım telefonu ile ilgilenmeyi bırakırsa sözlerime devam edeceğim” dedi. Atalay’ın bu sözleri üzerine üye hâkim de “Neye baktığımı bilemezsiniz. Benim neyle ilgilendiğim sizi ilgilendirmez” diye yanıt verdi. Tartışma büyürken mahkeme başkanı araya girdi. 10 Nisan 2019’da saat 10.30’da gerekli güvenlik önlemleri alınarak olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, Fatih D.’nin tutuklanmasına ilişkin talebi reddederek duruşmayı erteledi.

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