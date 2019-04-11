6 yıl sonra Berkin keşfi
Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet ettikten 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada dün Okmeydanı’ndaki olay yerinde keşif yapıldı. Metreyle mesafe hesaplandı, temsili sanıkla silahın açısı ölçüldü, görüntüler alındı. Berkin Elvan’ın annesi ve babası da olay yerindeydi.
İSTANBUL 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Jandarma Bilirkişi Heyeti, 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın (15) ölümüyle ilgili keşif için dün sabah olay yerine geldi.
Polis, keşif öncesi Berkin Elvan’ın vurulduğu Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi’ni trafiğe kapattı. Özel harekât polisleri de ara sokaklarda önlem aldı.
Berkin Elvan
MESAFE ÖLÇÜMÜ YAPILDI
Olay yerinde Berkin Elvan’ın ailesi, avukatları ve sanık polis F.D.’nin avukatları hazır bulundu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da olayın meydana geldiği noktaya geldi. Mahkeme heyeti, önce Elvan’ın vurulduğu Mithatpaşa Caddesi ile Gaziler Sokak’ın kesiştiği noktada incelemelerde bulundu, ardından sanık polisin ZET silahı (gaz kapsülü fırlatan silah) kullandığı iddia edilen noktaya geldi. Ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri metreyle ölçümler yaptı. Jandarma ekipleri polisin ateş ettiği iddia edilen nokta ile Elvan’ın vurulduğu yer arasındaki mesafeyi ölçtü. Daha sonra kameralarla sokak görüntüleri çekildi.
SİLAHLI TEMSİLİ SANIK
Jandarma ekipleri incelemenin ardından sanık polis F.D.’yi temsilen elinde ZET silahı bulunan bir polisten görüntüler aldı ve silahın açısını hesaplamak için ölçümler yaptı. Mahkeme heyeti olayın görgü tanığı Deniz Can Polat’ı da dinledi. Polat, “Olay günü Gaziler Sokak içerisindeydim. Berkin sokakta yürüyordu. Birden polisler gaz silahı ile ateş etti. Saniyeler sonra Berkin bağırarak koşmaya başladı. Kafasında gaz fişeği vardı. Biz hemen müdahale ettik” dedi. Berkin Elvan 16 Haziran 2013’te Gezi eylemleri sırasında göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış, 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetmişti. Sanık polis F.D.’nin tutuksuz yargılandığı davada İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, şubat ayındaki duruşmada olay yerinde keşif yapılması yönünde karar vermişti.
HER GÜN AYNI ACI
ANNE Gülsüm Elvan yaptığı açıklamada “Olaydan altı yıl sonra buraya geldiler. Suçlu belli ama mahkemeye bile gelmiyor. Ben oğlumun vurulduğu yerden her geçtiğimde olayları bir defa daha yaşıyorum. Bilirkişi raporu bir an önce hazırlanmalı” dedi.
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