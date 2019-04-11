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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

6 yıl sonra Berkin keşfi

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
6 yıl sonra Berkin keşfi

Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet ettikten 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada dün Okmeydanı’ndaki olay yerinde keşif yapıldı. Metreyle mesafe hesaplandı, temsili sanıkla silahın açısı ölçüldü, görüntüler alındı. Berkin Elvan’ın annesi ve babası da olay yerindeydi.

İSTANBUL 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Jandarma Bilirkişi Heyeti, 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın (15) ölümüyle ilgili keşif için dün sabah olay yerine geldi.

6 yıl sonra Berkin keşfi

Polis, keşif öncesi Berkin Elvan’ın vurulduğu Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi’ni trafiğe kapattı. Özel harekât polisleri de ara sokaklarda önlem aldı.

6 yıl sonra Berkin keşfi

Berkin Elvan

MESAFE ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Olay yerinde Berkin Elvan’ın ailesi, avukatları ve sanık polis F.D.’nin avukatları hazır bulundu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da olayın meydana geldiği noktaya geldi. Mahkeme heyeti, önce Elvan’ın vurulduğu Mithatpaşa Caddesi ile Gaziler Sokak’ın kesiştiği noktada incelemelerde bulundu, ardından sanık polisin ZET silahı (gaz kapsülü fırlatan silah) kullandığı iddia edilen noktaya geldi. Ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri metreyle ölçümler yaptı. Jandarma ekipleri polisin ateş ettiği iddia edilen nokta ile Elvan’ın vurulduğu yer arasındaki mesafeyi ölçtü. Daha sonra kameralarla sokak görüntüleri çekildi.

6 yıl sonra Berkin keşfi

SİLAHLI TEMSİLİ SANIK

Jandarma ekipleri incelemenin ardından sanık polis F.D.’yi temsilen elinde ZET silahı bulunan bir polisten görüntüler aldı ve silahın açısını hesaplamak için ölçümler yaptı. Mahkeme heyeti olayın görgü tanığı Deniz Can Polat’ı da dinledi. Polat, “Olay günü Gaziler Sokak içerisindeydim. Berkin sokakta yürüyordu. Birden polisler gaz silahı ile ateş etti. Saniyeler sonra Berkin bağırarak koşmaya başladı. Kafasında gaz fişeği vardı. Biz hemen müdahale ettik” dedi. Berkin Elvan 16 Haziran 2013’te Gezi eylemleri sırasında göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış, 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetmişti. Sanık polis F.D.’nin tutuksuz yargılandığı davada İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, şubat ayındaki duruşmada olay yerinde keşif yapılması yönünde karar vermişti.

6 yıl sonra Berkin keşfi

HER GÜN AYNI ACI

ANNE Gülsüm Elvan yaptığı açıklamada “Olaydan altı yıl sonra buraya geldiler. Suçlu belli ama mahkemeye bile gelmiyor. Ben oğlumun vurulduğu yerden her geçtiğimde olayları bir defa daha yaşıyorum. Bilirkişi raporu bir an önce hazırlanmalı” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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