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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN - Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6 yıl sonra barıştılar 9 ay sonra öldürdü

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6 yıl sonra barıştılar 9 ay sonra öldürdü

İstanbul Fatih’te yaşayan Ayşe Özlem Bağdemir (45), şiddetli geçimsizlik yaşadığı kırtasiyeci eşi Tuncay Tezcan’dan 6 yıl önce boşandı.

Çiftin çocuklarının “Artık barışın, bir arada yaşayalım” isteği üzerine ise 9 ay önce yeniden bir araya geldiler. Geçen cuma günü saat 06.00 sıralarında 20 yaşındaki oğulları E.T. eve geldi. Kapıyı açıp içeri girdiğinde babasını ayakta zor durur şekilde gördü. Babası oğluna “Oğlum kusura bakma” diyerek evden çıktı. E.T., yatak odasına girdiğinde annesi Ayşe Özlem Bağdemir’i ağzı bantlı şekilde hareketsiz yatarken buldu. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Ayşe Özlem Bağdemir’in öldüğünü belirleyen ekipler, evde Tuncay Tezcan’ın kullandığı ilaç kutularını buldu. Çok sayıda intihar notu da bırakan Tezcan’ın eşini öldürdüğü duvara ise “Bunu siz istediniz” yazdığı öğrenildi. Araştırmada, Tezcan’ın eşini televizyonun sesini iyice açarak öldürdüğü bilgisine ulaşıldı. Tezcan aranırken, Instagram hesabından öldürdüğü eşiyle dans ettiği bir video paylaştı.

CENAZEYİ İZLERKEN YAKALANDI

Baydemir’in cenazesi öğle namazında defnedilmek üzere Merkezefendi Mezarlığı’na getirildi. Öldürdüğü eşinin cenaze bilgilerini öğrenen Tezcan ise sabah erken saatlerde mezarlığa geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Tezcan’ı cenaze töreni öncesinde mezarlık içerisinde bacağı kırık halde yakaladı. 3 çocuk annesi olan Bağdemir’in bir yakını “Adamın ruh sağlığı iyi değildi, şiddet de uyguluyormuş” dedi. Mezarlık görevlisi Adem Ay ise şüpheli Tuncay Tezcan’ı gördüğünü anlatarak “Tuncay abiyi sabah 9 gibi gördüm. Topallayarak yürüyordu. Ne oldu diye sordum. ‘Yere düştüm’ dedi. Kollarında boydan boya kesikler vardı” diye konuştu. 

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