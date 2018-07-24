6 yıl 8 ay cezaya Somalı gerekçe
İstanbul Sarayburnu açıklarında, Sahil Güvenlik botuyla çarpışan ve 4 askerin şehit olmasına neden olan ‘M/V Tolunay’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Abdullah Hamadı’ya verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Hâkim, verdiği karardan altı gün sonra sonuçlanan Soma davasına atıf yaparak hazırladığı gerekçesinde “Yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan olaylarda bile en fazla 15 yıl hapis verilirken bu ceza orantılı” ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 tarihinde devriye gezen Sahil Güvenlik botu, ‘M/V Tolunay’ isimli kuru yük gemisiyle çarpışmıştı. Kazada 4 asker şehit olmuştu.
2 KİŞİYE BERAAT
Kazayla ilgili 5 Temmuz’da karar duruşması görüldü. Gemi Kaptanı Abdullah Hamadı (34), ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanıklar Allam Fattouh ve Mohamad Fttahe ise, üzerlerine atılı suç yönünden taksirlerinin bulunmaması nedeniyle beraat ettiler.
Bu davadan altı gün sonra da, 11 Temmuz’da, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasıyla ilgili karar çıktı. Davada Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl hapis ceza verildi.
Sarayburnu’ndaki davaya bakan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dursun Kaya, işte bu Soma davasına atıf yaparak gerekçeli kararını hazırladı. Hâkim Kaya, geçen hafta hazırladığı gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:
CEZA ORANTILI
“Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak suçunu düzenleyen TCK’nın 85/2 maddesinde zikredilen suç için öngörülen ceza miktarının 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olduğu gerçeği nazara alındığında, ülke çapında infiale sebep olan, daha yoğun kusurla işlenmiş ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan olaylarda bile verilebilecek en fazla cezanın 15 yıl hapis olması nedeniyle, dört kişinin öldüğü kazada, sanık hakkında belirlenen hapis cezasının, ihlal edilen değerler, kusur durumu ve somut ceza bakımından orantılı olduğuna kanaat getirilmiştir. Yerel mahkemece, cezanın alt ve üst sınırı, sanığın kusur durumu ile ölen ve yaralı sayısı gözetilerek, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasını gerektiren taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan temel cezada alt sınırdan makul bir oranda uzaklaşılmıştır. Bu uygulama TCK’nın 3/1 maddesinde düzenlenen ‘orantılılık’ ilkesine de aykırılık oluşturmadığı kanaati ile hüküm kurulmuştur.”
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