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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Aziz ÖZEN - İSTANBUL
24.07.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

6 yıl 8 ay cezaya Somalı gerekçe

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
6 yıl 8 ay cezaya Somalı gerekçe

İstanbul Sarayburnu açıklarında, Sahil Güvenlik botuyla çarpışan ve 4 askerin şehit olmasına neden olan ‘M/V Tolunay’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Abdullah Hamadı’ya verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Hâkim, verdiği karardan altı gün sonra sonuçlanan Soma davasına atıf yaparak hazırladığı gerekçesinde “Yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan olaylarda bile en fazla 15 yıl hapis verilirken bu ceza orantılı” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 tarihinde devriye gezen Sahil Güvenlik botu, ‘M/V Tolunay’ isimli kuru yük gemisiyle çarpışmıştı. Kazada 4 asker şehit olmuştu.

2 KİŞİYE BERAAT

Kazayla ilgili 5 Temmuz’da karar duruşması görüldü. Gemi Kaptanı Abdullah Hamadı (34), ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanıklar Allam Fattouh ve Mohamad Fttahe ise, üzerlerine atılı suç yönünden taksirlerinin bulunmaması nedeniyle beraat ettiler.
Bu davadan altı gün sonra da, 11 Temmuz’da, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasıyla ilgili karar çıktı. Davada Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl hapis ceza verildi.

Sarayburnu’ndaki davaya bakan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dursun Kaya, işte bu Soma davasına atıf yaparak gerekçeli kararını hazırladı. Hâkim Kaya, geçen hafta hazırladığı gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

CEZA ORANTILI

“Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak suçunu düzenleyen TCK’nın 85/2 maddesinde zikredilen suç için öngörülen ceza miktarının 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olduğu gerçeği nazara alındığında, ülke çapında infiale sebep olan, daha yoğun kusurla işlenmiş ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan olaylarda bile verilebilecek en fazla cezanın 15 yıl hapis olması nedeniyle, dört kişinin öldüğü kazada, sanık hakkında belirlenen hapis cezasının, ihlal edilen değerler, kusur durumu ve somut ceza bakımından orantılı olduğuna kanaat getirilmiştir. Yerel mahkemece, cezanın alt ve üst sınırı, sanığın kusur durumu ile ölen ve yaralı sayısı gözetilerek, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasını gerektiren taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan temel cezada alt sınırdan makul bir oranda uzaklaşılmıştır. Bu uygulama TCK’nın 3/1 maddesinde düzenlenen ‘orantılılık’ ilkesine de aykırılık oluşturmadığı kanaati ile hüküm kurulmuştur.”

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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