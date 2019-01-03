6 yaşındaki oğlunu komalık eden cani baba tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dersini yapamadığı için 6 yaşındaki oğlunu elektrikli süpürgenin demir sapıyla öldüresiye döven baba tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dersini yapamadığı gerekçesiyle babasından dayak yiyen 6 yaşındaki Mertcan Y. kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, onu komalık eden babası Mehmet Ali Y. emniyetteki ifadesinin ardından gece sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Zanlının güvenlik gerekçesiyle gece yarısı adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Küçük Mertcan'ın annesi ile eski eşi, hastanede yaşam destek ünitesine bağlı olan Mertcan’dan gelecek iyi haberi bekliyor.
ANNE: ÇOCUĞUMU ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN DEMİRİYLE DÖVMÜŞ
M.Y'nin annesi Gülistan Ö. (29) yaptığı açıklamada, olayı gören diğer oğlunun ağabeyinin babası tarafından dövüldüğünü söylediğini öne sürdü.
Mehmet Y'den 1,5 yıl önce aşırı şiddet gördüğü için boşandığını ifade eden Gülistan Ö, "Çocuğumu elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Çocuğun her yeri mosmor olmuş. Oğlum şu an ölüm döşeğinde. Çocuğa müdahale edeyim derken çocuğun kalbini durdurmuş. Oğlumun durumu hiç iyi değil, durumu çok kritik. Beyni ve damarları hepsi zedelenmiş. Kalp atışları azalmış. Hiç bir şey bırakmamış ondan." diye konuştu.
Gülistan Ö, zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek 7 yıl evli kaldığı eski eşinden her gün şiddet gördüğünü ileri sürdü.
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