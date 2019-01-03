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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

6 yaşındaki oğlunu komalık eden cani baba tutuklandı

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6 yaşındaki oğlunu komalık eden cani baba tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dersini yapamadığı için 6 yaşındaki oğlunu elektrikli süpürgenin demir sapıyla öldüresiye döven baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dersini yapamadığı gerekçesiyle babasından dayak yiyen 6 yaşındaki Mertcan Y. kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, onu komalık eden babası Mehmet Ali Y. emniyetteki ifadesinin ardından gece sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zanlının güvenlik gerekçesiyle gece yarısı adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Küçük Mertcan'ın annesi ile eski eşi, hastanede yaşam destek ünitesine bağlı olan Mertcan’dan gelecek iyi haberi bekliyor. 

ANNE: ÇOCUĞUMU ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN DEMİRİYLE DÖVMÜŞ 

M.Y'nin annesi Gülistan Ö. (29) yaptığı açıklamada, olayı gören diğer oğlunun ağabeyinin babası tarafından dövüldüğünü söylediğini öne sürdü. 

Mehmet Y'den 1,5 yıl önce aşırı şiddet gördüğü için boşandığını ifade eden Gülistan Ö, "Çocuğumu elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Çocuğun her yeri mosmor olmuş. Oğlum şu an ölüm döşeğinde. Çocuğa müdahale edeyim derken çocuğun kalbini durdurmuş. Oğlumun durumu hiç iyi değil, durumu çok kritik. Beyni ve damarları hepsi zedelenmiş. Kalp atışları azalmış. Hiç bir şey bırakmamış ondan." diye konuştu.

Gülistan Ö, zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek 7 yıl evli kaldığı eski eşinden her gün şiddet gördüğünü ileri sürdü.

 

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