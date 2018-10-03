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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN (DHA)
03.10.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

 6 yaşındaki iki çocuk kaçırılmaya çalışıldı... Okul nöbeti

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 6 yaşındaki iki çocuk kaçırılmaya çalışıldı... Okul nöbeti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Yunus Emre İlkokulu'nda dün üst üste iki öğrenci kaçırma girişimi yaşandığını ileri süren öğrenci velileri, okulda güvenlik görevlisi bulunmaması nedeniyle nöbet tutmaya başladı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, dün iddiaya göre iki öğrenci, kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce kaçırılmaya çalışıldı. Yunus Emre İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Irmak Arıkan'a (6), iki arkadaşıyla bahçede oyun oynarken, arkadaşlarının kendisinden uzaklaştığı sırada kimliği bilinmeyen bir kadın yaklaştı. Şüpheli kadın, şeker vereceğini söylediği Irmak'ı kolundan tutup götürmeye çalıştı. Arkadaşlarının yanına gelmesi ve Irmak'ın direnmesi üzerine panik yapan kadın, okuldan uzaklaştı. Bu olaydan birkaç saat sonra, annesi Jale Kölgeli ve kendisinden iki yaş büyük ağabeyiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli (6), annesinden yaklaşık 10 metre uzakta yürürken, kırmızı otomobilden inen şüpheli bir erkek tarafından otomobile bindirilmek istendi. Şüpheli, Yıldız Simay'ın ağabeyinin görüp bağırması ve annesinin koşup müdahale etmesiyle panik yapıp otomobile binerek uzaklaştı.

Okulda yaşanan bu olaylar üzerine, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin velileri, bugün okulda nöbet tutmaya başladı. Kaçırılmaya çalışılan öğrencilerden Irmak'ın annesi Sevda Arıkan, okulda güvenlik görevlisi olmadığını ve güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını belirterek, "Bizler çocuklarımızın güvenliklerinden endişe ediyoruz ve bu yüzden buradayız. Okula isteyen istediği gibi girebiliyor ve kimse girip çıkanları denetlemiyor, kapılar  sürekli açık. Çocuğumun pedagog eşliğinde karakolda ifadesi alındı ve psikolojisinin bozulmasından korkuyorum" dedi. Çocuğu kaçırılmaya çalışılan bir diğer veli Jale Kölgeli ise yetkililerden okulda bir an önce güvenlik görevlisi atanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Velilerden Neptün Kığılıoğlu da okul müdürüne daha önceden tüm eksikliklerin bildirildiğini ve önlem alınmasını istediklerini vurgulayarak, hiç kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini belirtti. Veliler, gerekli tedbirler alınana kadar okulda nöbet tutmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bu arada iki kaçırılma girişimi şikayeti üzerine polisin de çalışma başlattığı belirtildi.

 

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