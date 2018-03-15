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    6 yaşında erkek çocuk "Hamile kalır mıyım" diye sorunca cinsel istismar ortaya çıktı

    İHA
    15.03.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de 6 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

    1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, mağdur erkek çocuk E.A., mağdurun annesi ve sanık Selçuk K. (18) ile avukatları hazır bulundu. Son savunmasını yapan tutuklu şahıs Selçuk K., "Suçumu kabul ediyorum ama bir cinsel ilişki söz konusu olmadı. Kıyafetlerim üzerimdeydi. Tahliyemi istiyorum. Lise öğrencisiyim ben ve okuluma gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    6 yaşında olan mağdur çocuğun annesi ise Selçuk K.'den şikâyetçi olduğunu belirterek, "Oğlum bana gelip 'Anne ben hamile kalır mıyım' diye sordu. Çocuk bilmediği bir şeyi nasıl iddia eder? Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

    '2 AY DAHA BÜYÜK OLSAYDIN 33 YIL HAPİS CEZASI VERİRDİM'

    Ayrıca mahkeme başkanı, cezanın TCK'nın 31/3 maddesi gereğince, suçun işlendiği sırada 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için 12 yıldan fazla hapis cezası verilemeyeceğini aktararak, "Eğer 2 ay daha büyük olsaydın 33 yıl hapis cezası verirdim" dedi.
    Sanık Selçuk K.'ye 12 yıl hapis cezası verildi.

    Etiketler: Eskişehir , cinsel istismar , Mahkeme , gündem
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