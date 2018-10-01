6 tonluk kapı tamam
Çamlıca Camisi’nin, dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından biri olan ve yapımı 5 yıl süren 6 ton ağırlığındaki kündekari tekniğiyle yapılan ana kapısı yerine yerleştirildi.
İstanbul’da, müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı Çamlıca Camisi’nin büyük bir bölümü tamamlandı. Caminin şu anda çinilerinin temizlendiğini anlatan İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, şu bilgileri verdi:
BİNLERCE AHŞAP PARÇA
“Ana kapımızın her bir kanadı 2 metre 50 santimetre genişliğinde, 6.5 metre yüksekliğinde. Toplam 6 ton ağırlığında iki kanattan meydana geliyor. Binlerce ahşap parçadan oluşuyor. Kapı Konya'da, geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekari işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya getirildi. Sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da yapıldı. Halı sereceğimiz alan, 17 bin metrekare. Minberimiz 21 metre yüksekliğinde ve gerek görüldüğünde asansörle çıkılacak. İstanbul’da sedefkarların bir yıllık çalışmasıyla meydana getirilmiş yaklaşık 4 metre yüksekliğinde vaaz kürsümüz de bitti. Konferans salonu, sanat galerisi, kütüphane ve müzeden meydana gelen diğer sosyal donatı alanlarını da çok hızlı şekilde tamamlayıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘Bitirdik’ diyerek tekmil vereceğiz. Kendilerinin münasip göreceği bir tarihte açılış takvimi belirlenecek.”
Caminin merkez kubbesine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4.5 ton ağırlığında alem yerleştirilmişti. 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor. Çamlıca Camisi’nde halı serili alanında 25 bin, avluda 12 bin 500, dış avluda 22 bin 500 olmak üzere toplam 60 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.
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