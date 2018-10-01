6 tonluk kapı tamam

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri6 tonluk kapı tamam
GeriGündem 6 tonluk kapı tamam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
01.10.2018 - 22:30, Son Güncelleme:

6 tonluk kapı tamam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6 tonluk kapı tamam

Çamlıca Camisi’nin, dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından biri olan ve yapımı 5 yıl süren 6 ton ağırlığındaki kündekari tekniğiyle yapılan ana kapısı yerine yerleştirildi.

İstanbul’da, müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı Çamlıca Camisi’nin büyük bir bölümü tamamlandı. Caminin şu anda çinilerinin temizlendiğini anlatan İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, şu bilgileri verdi:

6 tonluk kapı tamam

BİNLERCE AHŞAP PARÇA

“Ana kapımızın her bir kanadı 2 metre 50 santimetre genişliğinde, 6.5 metre yüksekliğinde. Toplam 6 ton ağırlığında iki kanattan meydana geliyor. Binlerce ahşap parçadan oluşuyor. Kapı Konya'da, geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekari işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya getirildi. Sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da yapıldı. Halı sereceğimiz alan, 17 bin metrekare. Minberimiz 21 metre yüksekliğinde ve gerek görüldüğünde asansörle çıkılacak. İstanbul’da sedefkarların bir yıllık çalışmasıyla meydana getirilmiş yaklaşık 4 metre yüksekliğinde vaaz kürsümüz de bitti. Konferans salonu, sanat galerisi, kütüphane ve müzeden meydana gelen diğer sosyal donatı alanlarını da çok hızlı şekilde tamamlayıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘Bitirdik’ diyerek tekmil vereceğiz. Kendilerinin münasip göreceği bir tarihte açılış takvimi belirlenecek.”
Caminin merkez kubbesine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4.5 ton ağırlığında alem yerleştirilmişti. 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor. Çamlıca Camisi’nde halı serili alanında 25 bin, avluda 12 bin 500, dış avluda 22 bin 500 olmak üzere toplam 60 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ekim sonunda Çingene Kızı ailesine kavuşuyor

Ağırlaştırılmış müebbet

Yakılarak katledilmişti... İlk kez ortaya çıktı

Elitist bariyeri aşalım: Sağın dilini kullanalım