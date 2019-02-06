6 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Sayısal Loto MPİ sorgulama sayfası
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı vatandaşlara zengin olma hayali yaşatan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişi bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 6 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam eden Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak konusu oldu. İşte, 6 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
2, 5, 8, 13, 16, 35
BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 934 bin 728 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 794'er lira 35'er kuruş; 4 bilen 8 bin 823 kişi 57 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 147 bin 427 kişi 9 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye kazanan kuponun Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
Çekilişte toplam 6 milyon 536 bin 321 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 669 bin 119 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 932 bin 472 lira 43 kuruş kamuya aktarılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle