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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Özgür ALTUNCU
12.04.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

6 seçim kazandım hiç şaibe olmadı

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6 seçim kazandım hiç şaibe olmadı

BÜYÜKÇEKMECE’de 6’ncı kez seçilen ve geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan CHP’li Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart seçimlerinde rakibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın usulsüz seçmen iddialarına yanıt verdi.

“6 kez aldığımız seçimlerin hiçbirinde, en ufak bir şaibe dahi olmamıştır” diyen Akgün şunları söyledi:

YARDIMCIMIN EVİNE 4 POLİS EKİBİ GİTTİ

“Biz Büyükçekmece’de ilk defa seçime giren bir ekip değiliz. 6 kez halkımızın onayını alarak, Türkiye’den örnek bir şehir yarattık. Büyükçekmece’de 4 günden bu yana 1000’den fazla polis memurumuz sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar vatandaşların kapılarını çalıyor. Sordukları sorularla vatandaşın huzurunun bozulmasına ve tedirgin olmalarına sebep oluyorlar. Aynı eve peş peşe 3-4 defa ayrı ekip gidiyor. Benim yardımcımın evine 4 polis ekibi gitti. Bazı polisler, vatandaşlara hangi partiye oy verdiğini sormuş. Bu vatandaşımızı son derece rahatsız etmiştir.

(Büyükçekmece’ye 10 bin 20 bin oy kaydırılmış’ iddiası) 40 yıllık bir belediyeci olarak yanıt veriyorum. Haziran 2018 seçimlerinde 172 bin 351 seçmen vardı. 31 Mart seçimlerinde toplam seçmen 174 bin 661… ‘24 bin seçmen getirildi’ deniliyor. Nerede 24 bin artış?

(Büyükçekmece’de 4 Ocak -17 Ocak tarihleri arasında seçmen kaydırıldığı iddiaları) Bu tarihler arasında Büyükçekmece’deki seçmen hareketi şöyledir: 4 bin 459 seçmenin kaydı güncellenmiştir. 1964 kişi ilçe dışından gelen seçmendir. 1159 kişi ilçe dışına giden seçmendir. 745 kişi, iki partinin itirazları üzerine silinmiş seçmendir. 591 kişi bir mahalleden başka mahalleye ikâmet değiştirmiştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde Büyükçekmece’de 20 binlik bir seçmen hareketi olmamıştır, olamaz.”
Büyükçekmece’nin nüfusunun kışın 300 bin kişi, yazın 1 milyon kişi olduğunu söyleyen Akgün, polis kayıtlarında seçmen gösterilmeye çalışıldığını iddia ettiği bir çocuğu ve boş araziye seçmen olarak yazıldığı söylenen isimlerden Metin Çağlayan’ı yanına çağırarak sözlerini şöyle tamamladı:

KENTSEL DÖNÜŞÜME GİREN APARTMAN

m“Bunun gibi binlerce şikâyetin tutanakları bize intikal ettirildi. Bir TV diyor ki, ‘bakın burada insanlar seçmen yazılmışlar.’ 1999’da deprem olduğunda görev başındaydım. Marmara’da kentsel dönüşümü, yerinde kentsel dönüşüm anlayışıyla yapan tek belediyeyiz. Her gün onlarca apartman yıkılıyor. Yüzde 95’ini tamamladık. Gösterdikleri kişilerden biri Metin Çağlayan. Evlerini kentsel dönüşüme tabi tuttular. 4 katlı bir bina. Önce annesinin yanına gidiyor, bir sene sonra evi biteceği için ikâmetini oradan oraya taşımıyor. Aynı mahalle olduğu için. Büyükçekmece’de vatandaş kentsel dönüşümde yandaki sokağa taşınıyor, adresini taşımıyor.” 

SAVCIYA GİTTİM

BÜYÜKÇEKMECE Nüfus Müdürlüğü’nde bir memurun usulsüz kayıt yaptığı iddiasıyla ocak ayında başlatılan savcılık soruşturmasında bilgi amacıyla savcıdan davet aldığını söyleyen Akgün, “Bilgilendirme için savcı beye gittim. Seçimden sonra, ‘10 Nisan’da gel bize bilgi ver’ demişti. Ben de dün gittim. Saat 13.30’da bilgilendirmemi yaptım” dedi.

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