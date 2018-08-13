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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.08.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

6 saat sonra Mirhas'ın acı haberi geldi

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6 saat sonra Mirhas'ın acı haberi geldi

Şile Ağva'da babası ve amcası ile denize giren 10 yaşındaki çocuk kayboldu. Jandarma sualtı arama ve kurtarma timinin dalgaların arasında yaptığı çalışma sonucunda çocuğun cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra kaybolduğu yerden 15 metre ileride bulundu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şile Ağva Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Mirhas Demir, Zeytinburnu’ndan babası ve amcasıyla birlikte öğle saatlerinde plaja geldi. Yoğun dalga ve şiddetli rüzgarın olduğu saatlerinde babası ve amcası ile denize giren Mirhas Demir, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

Kendi çabalarıyla çocuğu bulamayan baba ve amca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre çocuğun kaybolduğu yere gelen ekipler vakit kaybetmeden arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ise karadan çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 6 saat sonra cansız bedeni bulundu

Ekipler yoğun dalga ve şiddetli rüzgarla boğuşarak sualtından ve yüzeyden aramalarını güçlükle yaptı. Bölgede çalışma yapan ekipler, suyun altını ve üstünü didik didik aradı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 metre ilerisinde yaklaşık 1 buçuk metre derinlikte bulundu.

Ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, inceleme ve işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Cankurtaranın olmadığı yerde denize girdiler

Öte yandan yaz ayları başlangıcından bu yana birçok boğulma ve kayıp olayının yaşandığı bölgede, jandarma ekipleri cankurtaranın olmadığı yerlerde denize girilmemesi uyarısında bulundu. Dalga boylarının zaman zaman 10 metreyi geçtiği yerlerde şiddetli rüzgarın da etkisiyle bu tür olayların arttığı ve dikkat edilmesi gerektiğine değinildi. Özellikle ailelerin küçük çocukları denizde yalnız bırakmaması ifade edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

6 saat sonra Mirhasın acı haberi geldi



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