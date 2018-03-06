Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>6 saat sonra kurtarıldı, 'Bir ses gel dedi, düştüm' diye anlattı

    6 saat sonra kurtarıldı, 'Bir ses gel dedi, düştüm' diye anlattı

    Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
    06.03.2018 - 07:45 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'da 15 metrelik falezlerden düşerek kayalıklar arasına sıkışan ve adının Mustafa olduğunu belirten kişi, yaklaşık 4 saat sonra fark edilerek 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

    Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesinde falezlerde meydana geldi. Deniz kenarındaki falezlerde yer alan seyir terasında yürüyen bir kişi, uçurumu fark etmeyerek yaklaşık 15 metreden kayalıkların arasına düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde sıkışan yaşlı adam uzun süre sesini duyurabilmek için bağırdı. Yaklaşık 4 saat sonra bölgeden geçen 2 kişi, yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, falezlere istasyon kurarak yaralının düştüğü bölgeye indi. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeye alınan yaralı, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla saat 21.00 sıralarında seyir terasına alındı.

    6 saat sonra kurtarıldı, Bir ses gel dedi, düştüm diye anlattı'BİR SES GEL DEDİ'

    Çeşitli yerlerinden yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen yaralı, sağlık ekiplerine, adının Mustafa ve 55 yaşında olduğunu söyledi. Bir sesin 'gel' dediğini, sesin geldiği yöne yürüdüğünü ve bu yüzden falezlerden düştüğünü anlatan yaralı, daha sonra bayıldı.

    Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralının üzerinden kimlik çıkmadı. Polis, yaralının açık kimliğini tespit etmek ve yakınlarına ulaşılması için çalışma başlattı. Kazazedenin tedavisi devam ediyor.

    6 saat sonra kurtarıldı, Bir ses gel dedi, düştüm diye anlattı

    Etiketler: falez , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri