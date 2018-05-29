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    6 polis, 15 Temmuz gazisine bu yüzden ateş açmış

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    29.05.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün bariyerlerine çarpan 15 Temmuz gazisi Mehmet Adanır ile eşi Selen Adanır’a ateş açtıkları iddiasıyla haklarında 8’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 6 polis, savunmalarında “Terör saldırısı ihbarları alıyorduk” dediler.

    6 polis, 15 Temmuz gazisine bu yüzden ateş açmışİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 28 Temmuz 2017 saat 03.50 sıralarında Vatan Caddesi Aksaray istikametinden dörtlüleri yanar vaziyette bir araç İl Emniyet Müdürlüğü’nün A kapısı bariyerlerine çarpıp X-Ray cihazının yakınındaki kaldırıma çıktı. Emniyet güçleri bombalı araç saldırısı şüphesiyle arabanın içindekilere “dur arabadan inin” şeklinde ikazda bulundu. Polisin dur ihbarına uymayıp arabadan kimse inmeyince havaya uyarı ateşi yapıldı. Aracın geri geri gitmesi üzerine polisler bu defa ateş etti. Yönünü değiştirip A kapısına doğru ilerleyen ve kaldırım üzerinde duran araçta yaralı bir erkek ve kadının bulunduğunu gören polisler ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan yaralıların 15 Temmuz gazisi Mehmet Adanır ile eşi Selen Adanır olduğu,  olayın terör saldırısı olmadığı anlaşıldı.

    İddianamede Mehmet Adanır’a trafik polisleri tarafından alkollü araç kullandığı iddiasıyla ceza yazılması üzerine sinirlenip İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

    İddianamede “Aşırı refleks gösteren polisler tarafından 47 el uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş edilmiştir” denildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık 6 polis hakkında “yaralama ve zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” suçlarından 3 yıldan 8’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

    'POLİSLER GAZİLİĞİMİ AŞAĞILADI'

    Mehmet Adanır ifadesinde, “Polisler “askerde parmağı kesilen de gazi oluyor” diyerek gaziliğimi aşağıladı. Eve geldiğimizde alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığını öğrendim. Oysaki ben alkollü değildim. Gaziliğimle alay edilmesi yüzünden bu olay oldu. Emniyete polisleri şikayet etmek için ve alkollü olmadığım halde alkolden işlem yapıldığını belirtmek için gitmiştim” dedi.

    Mehmet Adanır’ın eşi Selen Adanır ise, eşinin 15 Temmuz gazisi olduğunu ve bacağına aldığı yaradan dolayı halen tedavi gördüğünü belirtti. Eşinin bu durumu kendisine sıkıntı yaptığını söyleyen Selen Adanır, “Olay gecesi trafik polisleriyle tartıştı. Polislerin alkolden ceza yazdığını öğrenince beni de alarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gittik. Oraya polisleri şikayet etmek için gitmiştik” diye konuştu.

    'GÖREVİMİZDE SINIR AŞIMI YOK, BERAATIMIZI İSTERİZ'

    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına katılan 6 polis suçlamaları reddetti. Polisler ifadelerinde, “Olay öncesi emniyet ve kamu binalarına saldırı olacağı yönünde yoğun ihbarlar geliyordu. Bombalı araç olacağı değerlendirildi. Ülkemizde son zamanlarda artan terör saldırıları göz önünde bulundurularak önce havaya ikaz ateşi açtık. Araç durmayınca lastiklere ateş etmeye başladık. Yapılan müdahalede ve görevimizde sınır aşımı yoktur. Beraatımızı isteriz” dediler.

    Mahkeme hakimi polislerin ifadelerinin ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
     

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