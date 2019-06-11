6 maddelik 16 Haziran randevusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, iki adayın ortak canlı yayını için sürdürdükleri görüşmeleri tamamladı ve imzaladıkları protokolü dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu önünde düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. Mahir Ünal açıklamada şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Bugün çalışmaların neticesinde mutabık kaldığımız bir protokolü sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak 23 Haziran’da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyorum. Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü, saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir.”

ORTAK SEÇİLECEK TEKNİK EKİP YAPACAK

Engin Altay ise mutabakatla ilgili şu bilgileri verdi: “Tekrar hayırlı olsun. Moderatör Sayın İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit süre ve aynı soruları sormak suretiyle bu yayını gerçekleştirecek. Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleştirilecek. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip gerçekleştirecektir. Sayın Ünal’ın söylediği gibi hiçbir televizyon kanalına ait olmayan özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca bu uyduya verilecek, Türkiye’deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayınları alıp servis edecektir. Mahir Bey ile 2 gündür yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında 6 maddelik bir mutabakat metni ortaya çıktı. İstanbulumuza, adaylarımıza, Türkiyemize hayırlı olsun.”

SÜREYİ ADAYLAR BELİRLEYECEK

Mahir Ünal, programın süresinin sorulması üzerine, “Bunun inisiyatifini adaylara bıraktık. Moderatör adaylarla görüşerek eşit süre, eşit soru ilkesine bağlı kalarak moderatör ve adaylar bunu kendi aralarındaki müzakereleriyle belirleyecekler. İnisiyatif moderatörde olacak” dedi. Mahir Ünal, “Moderatör ismi üzerinde nasıl mutabık kalındı” ve Uğur Dündar’ın çekilmesiyle ilgili sorularına ise “Biz bu tartışmalara girmiyoruz. Biz görevimizi yaptık. Sayın İsmail Küçükkaya’nın belirlenmesinde Sayın Engin Altay Sayın Ekrem İmamoğlu ile, ben de Sayın Binali Yıldırım ile müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk. Bu kararı da ortak metinde imza altına aldık” diye yanıt verdi.

İKİ PARTİDEN ORTAK AÇIKLAMA

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun çıkacağı ortak canlı yayına ilişkin detayları dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay birlikte açıkladı.

MUTABAKAT METNİ

Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir.

-Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

-Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

-Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

-Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden gerçekleştirilecektir.

-Canlı yayın AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.