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    6 kız öğrenci kâbusu yaşadı, 100 yıl hapisle yargılanıyor... Müdür serbest kaldı!

    ADANA (İHA)
    16.03.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:

    Adana'da 6 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 100 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan okul müdürü İsmail Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

     

    Adana'da bir mesleki ve teknik anadolu lisesinin müdürü İsmail Ü., Mart 2016 tarihinde öğrencilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okuldan uzaklaştırılarak başka bir liseye tayin edildi. Soruşturma kapsamında eski okuluna tekrar müdür olarak atanan İsmail Ü., daha sonra okulun yurdunda kalan E.G. (17), E.İ.K. (17), G.K. (17), Y.R.A. (17), H.A. (18) ve N.Ü. (18) tarafından tacizle suçlandı. Müdürlerinin kendilerini yanına çağırıp elini omzundan aşağı atıp göğüslerine dokunduğunu iddia eden kız öğrenciler, emniyete giderek şikayette bulundu.

    17 Ocak 2017'de polis tarafından gözaltına alınan İsmail Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla 100 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan İsmail Ü., suçlamaları kabul etmeyerek bir müdür yardımcısının, kolay kandırılabilir öğrencileri ikna ederek kendisine kumpas hazırladığını öne sürdü. Evli ve bir kız çocuk babası İsmail Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Etiketler: ADANA , cinsel taciz , MAHKEME , gündem
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