Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>6. katta ölümle kalım arasında...

    6. katta ölümle kalım arasında...

    İHA
    13.03.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:

    Adana’da 7 katlı binayı boyayan işçiler, üzerinde durdukları iskelenin aşağı düşmesi sonucu 6'ncı katın penceresinin demir şebekesinde mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

    YÜREĞİR ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi 2002 Sokak'ta, iddiaya göre, Uğur Tahvil ve Abdullah İlter isimli boyacılar bir binanın dışını boyamak için anlaştı.  7 katlı binanın dışını boyamaya başlayan işçiler, 6'ncı kata geldiklerinde üzerinde durdukları iskele henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bu sırada işçiler 6. katın demir şebekesine tutunarak mahsur kaldı. Çevreden olayı görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, boyacıları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Kurtulan boyacılar işlerine devam etti.

    6. katta ölümle kalım arasında...

    Etiketler: Adana , Boya , asılı kalmak , asılı kaldı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri