6. katta ölümle kalım arasında...

YÜREĞİR ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi 2002 Sokak'ta, iddiaya göre, Uğur Tahvil ve Abdullah İlter isimli boyacılar bir binanın dışını boyamak için anlaştı. 7 katlı binanın dışını boyamaya başlayan işçiler, 6'ncı kata geldiklerinde üzerinde durdukları iskele henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bu sırada işçiler 6. katın demir şebekesine tutunarak mahsur kaldı. Çevreden olayı görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, boyacıları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Kurtulan boyacılar işlerine devam etti.