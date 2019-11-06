6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişleri tamamlandı.Geçtiğimiz hafta devreden Şans Topu oyununda, bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar canlı çekiliş sonrası MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandırdı? İşte, 6 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Her çarşamba gerçekleşen Şans Topu'nun 6 Kasım 2019 tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan çekiliş sonrası, şanslı numaraları tahmin eden vatandaşların yüzü güldü. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 960'ıncı hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar...
6 KASIM 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 960. hafta çekilişleri gerçekleşti. 6 Kasım Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
7-8-27-29-33+10
MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 159'ar lira, 4 artı 1 bilen 203 kişi 601'er lira, 4 bilen 3 bin 43 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 922 kişi 31'er lira, 3 bilen 83 bin 316 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 131 kişi 7 lira, 1 artı 1 bilen 202 bin 128 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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