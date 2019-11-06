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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı

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6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişleri tamamlandı.Geçtiğimiz hafta devreden Şans Topu oyununda, bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar canlı çekiliş sonrası MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandırdı? İşte, 6 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Her çarşamba gerçekleşen Şans Topu'nun 6 Kasım 2019 tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan çekiliş sonrası, şanslı numaraları tahmin eden vatandaşların yüzü güldü. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 960'ıncı hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar...

6 KASIM 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 960. hafta çekilişleri gerçekleşti. 6 Kasım Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

7-8-27-29-33+10

6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı

MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 159'ar lira, 4 artı 1 bilen 203 kişi 601'er lira, 4 bilen 3 bin 43 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 922 kişi 31'er lira, 3 bilen 83 bin 316 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 131 kişi 7 lira, 1 artı 1 bilen 202 bin 128 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

NumaraKaç defa çıktı?En son ne zaman çıktı?
29167958. Hafta
15161955. Hafta
22157945. Hafta
9153947. Hafta
23153957. Hafta
2150943. Hafta
6148952. Hafta
5146955. Hafta
14146958. Hafta
17146957. Hafta
24145951. Hafta
12145954. Hafta
10144959. Hafta
13144948. Hafta
20144943. Hafta
26143958. Hafta
19142952. Hafta
25141948. Hafta
11141957. Hafta
8139952. Hafta
1139959. Hafta
28139956. Hafta
18136954. Hafta
7136948. Hafta
4132941. Hafta
27132953. Hafta
3131957. Hafta
32131959. Hafta
16130958. Hafta
31130957. Hafta
30129959. Hafta
33128955. Hafta
34126959. Hafta
21121951. Hafta

EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR

NumaraKaç kere çıktı?En son ne zaman çıktı?
688954. Hafta
1281938. Hafta
1080953. Hafta
272948. Hafta
468952. Hafta
1467943. Hafta
1366928. Hafta
1166958. Hafta
964937. Hafta
763951. Hafta
362959. Hafta
562957. Hafta
160956. Hafta
860955. Hafta

 

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