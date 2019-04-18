6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

ESKİ sevgilisi hakkında hazırladığı sahte haberler nedeniyle mahkûm olan, babası N. Dülgeroğlu ile eski avukatı Koray Kılıç’la ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davayla Hürriyet’in gündeme getirdiği Orkun Dülgeroğlu’na (35) yönelik yeni bir dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bilişim uzmanı Dülgeroğlu, hâkimlere yönelik ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçu işlemekle suçlanıyor. Davacılar A.G., F.B., M.E., ve M.K., İstanbul Anadolu Adliyesi’nde sulh ceza hâkimi olarak görev yapıyor. Diğer iki isimden O.M. de yine aynı adliyede ağır ceza mahkemesi başkanı, H.A. ise İstanbul Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesi başkanı olarak görevli.

ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Bir dizi önemli davaya bakan, çok sayıda gözaltı veya tutuklama kararı veren 6 hâkimin aynı dosyada müşteki olarak yer almasının gerisinde ise önlerine gelen bir erişim engeli talebi bulunuyor. İki yıl kadar önce Orkun Dülgeroğlu hakkında bir haber yayımlandı. Dülgeroğlu, haberin internet sitesinden kaldırılması için İstanbul Anadolu Adliyesi’ne başvurdu.

RET KARARI SONRASI

Erişim engeli taleplerini sulh ceza hâkimleri karara bağlıyor. Dülgeroğlu’nun talebini ilk önce İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği değerlendirdi. Hâkimlik, haberin ‘basın ve ifade özgürlüğü’ kapsamında kaldığına hükmederek ret kararı verdi. Bu kararla birlikte Dülgeroğlu sırasıyla 5 ayrı sulh ceza hâkimliğine daha başvurdu. Yapılan tüm başvurular reddedildi.

ALEYHTE PAYLAŞIMLAR

Kararlardan birkaç gün sonra Twitter, YouTube gibi sosyal medya kanallarında, ret kararının altında imzası olan hâkimler hakkında paylaşımlar yer almaya başladı. Hâkimlerin isim ve soy isimleri, fotoğrafları ve sicil numaraları yazılarak birtakım sahte haberler paylaşıldı. Söz konusu haberlerde ‘hâkimlerin FETÖ yapılanmasında oldukları, erişim engeli kararlarını 10 bin lira rüşvetle verdikleri’ iddia edildi. Hâkimlerin yaptıkları araştırmalar sonrası, söz konusu paylaşımların Dülgeroğlu tarafından yapıldığı şüphesi oluştu. Hâkimler, Dülgeroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonrası Dülgeroğlu’nun da ifadesini aldı. Dülgeroğlu, bu paylaşımları kendisinin yapmadığını savundu. Savcılık, yürütülen soruşturma sonrası takipsizlik kararı verdi. Hâkimler, takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırdı.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Bu karar sonrası takipsizlik kararı veren savcı bu kez Dülgeroğlu hakkında dava açtı. 1 yıl 8 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen Dülgeroğlu’nun davası İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldı. İlk duruşmaya katılmayan Dülgeroğlu için mahkeme zorla getirme kararı verdi. Söz konusu davaya ilişkin telefonla ulaştığımız Dülgeroğlu ise açıklama yapmak istemediğini belirtti.

‘HÂKİMLE ARAMIZDA HUSUMET VAR’

ORKUN Dülgeroğlu, hakkında açılan davaya bakan mahkemenin başkanı İ.M. için de Hâkimler Savcılar Kurulu’na iki kez şikâyette bulundu. Hâkim İ.M. hakkında reddi hâkim talebinde bulunan Dülgeroğlu’nun bu talebi reddedildi. Dülgeroğlu bu kez ret kararını veren ağır ceza mahkemesi başkanı M.Ç.’nin FETÖ’cü olduğunu öne sürerek bir üst mahkemeye başvurdu. Dülgeroğlu, üst mahkemeye yaptığı başvuruda, sanık olarak yargılandığı davaya bakacak olan hâkim İ.M. için “Aramızda husumet var” dedi.

BABASIYLA DA DAVALIK

ORKUN Dülgeroğlu hakkında, babası N. Dülgeroğlu ile eski avukatı Koray Kılıç’ın şikâyeti sonrası açılan dava ise İstanbul 18. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Davanın ilk duruşması haziran ayında yapılacak. Anılan davaya Dülgeroğlu’nun, kendileriyle ilgili internette paylaşımlarda bulunduğunu öne süren kişilerden diş hekimi K.S.Ş., bilişim uzmanı A.T., savcı B.Ç., polis memuru B.A. ile A.M. de müdahillik talebinde bulundu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR