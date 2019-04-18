6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı
GeriGündem 6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Dinçer GÖKÇE
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

İkisi ağır ceza mahkemesi başkanı, ikisi sulh ceza hâkimi toplam 6 hâkim, aynı dosyada davacı olarak yer aldı. Davanın sanığı ise 6 hâkim hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunmakla suçlanan yazılımcı Orkun Dülgeroğlu. Sahte haberler nedeniyle babası ve eski avukatıyla da davalık olan Dülgeroğlu, hakkında çıkan bir habere erişim engeli kararı vermeyen 6 hâkim hakkında çeşitli sitelerde ‘rüşvet aldıkları’ ve ‘FETÖ’cü oldukları’ şeklinde paylaşımlarda bulunmakla suçlanıyor.

ESKİ sevgilisi hakkında hazırladığı sahte haberler nedeniyle mahkûm olan, babası N. Dülgeroğlu ile eski avukatı Koray Kılıç’la ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davayla Hürriyet’in gündeme getirdiği Orkun Dülgeroğlu’na (35) yönelik yeni bir dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bilişim uzmanı Dülgeroğlu, hâkimlere yönelik ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçu işlemekle suçlanıyor. Davacılar A.G., F.B., M.E., ve M.K., İstanbul Anadolu Adliyesi’nde sulh ceza hâkimi olarak görev yapıyor. Diğer iki isimden O.M. de yine aynı adliyede ağır ceza mahkemesi başkanı, H.A. ise İstanbul Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesi başkanı olarak görevli.

6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Bir dizi önemli davaya bakan, çok sayıda gözaltı veya tutuklama kararı veren 6 hâkimin aynı dosyada müşteki olarak yer almasının gerisinde ise önlerine gelen bir erişim engeli talebi bulunuyor. İki yıl kadar önce Orkun Dülgeroğlu hakkında bir haber yayımlandı. Dülgeroğlu, haberin internet sitesinden kaldırılması için İstanbul Anadolu Adliyesi’ne başvurdu.

6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

RET KARARI SONRASI

Erişim engeli taleplerini sulh ceza hâkimleri karara bağlıyor. Dülgeroğlu’nun talebini ilk önce İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği değerlendirdi. Hâkimlik, haberin ‘basın ve ifade özgürlüğü’ kapsamında kaldığına hükmederek ret kararı verdi. Bu kararla birlikte Dülgeroğlu sırasıyla 5 ayrı sulh ceza hâkimliğine daha başvurdu. Yapılan tüm başvurular reddedildi.

6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

ALEYHTE PAYLAŞIMLAR

Kararlardan birkaç gün sonra Twitter, YouTube gibi sosyal medya kanallarında, ret kararının altında imzası olan hâkimler hakkında paylaşımlar yer almaya başladı. Hâkimlerin isim ve soy isimleri, fotoğrafları ve sicil numaraları yazılarak birtakım sahte haberler paylaşıldı. Söz konusu haberlerde ‘hâkimlerin FETÖ yapılanmasında oldukları, erişim engeli kararlarını 10 bin lira rüşvetle verdikleri’ iddia edildi. Hâkimlerin yaptıkları araştırmalar sonrası, söz konusu paylaşımların Dülgeroğlu tarafından yapıldığı şüphesi oluştu. Hâkimler, Dülgeroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonrası Dülgeroğlu’nun da ifadesini aldı. Dülgeroğlu, bu paylaşımları kendisinin yapmadığını savundu. Savcılık, yürütülen soruşturma sonrası takipsizlik kararı verdi. Hâkimler, takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırdı.

6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

ZORLA GETİRİLME KARARI

Bu karar sonrası takipsizlik kararı veren savcı bu kez Dülgeroğlu hakkında dava açtı. 1 yıl 8 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen Dülgeroğlu’nun davası İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldı. İlk duruşmaya katılmayan Dülgeroğlu için mahkeme zorla getirme kararı verdi. Söz konusu davaya ilişkin telefonla ulaştığımız Dülgeroğlu ise açıklama yapmak istemediğini belirtti.

6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

‘HÂKİMLE ARAMIZDA HUSUMET VAR’

ORKUN Dülgeroğlu, hakkında açılan davaya bakan mahkemenin başkanı İ.M. için de Hâkimler Savcılar Kurulu’na iki kez şikâyette bulundu. Hâkim İ.M. hakkında reddi hâkim talebinde bulunan Dülgeroğlu’nun bu talebi reddedildi. Dülgeroğlu bu kez ret kararını veren ağır ceza mahkemesi başkanı M.Ç.’nin FETÖ’cü olduğunu öne sürerek bir üst mahkemeye başvurdu. Dülgeroğlu, üst mahkemeye yaptığı başvuruda, sanık olarak yargılandığı davaya bakacak olan hâkim İ.M. için “Aramızda husumet var” dedi.

6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

BABASIYLA DA DAVALIK

ORKUN Dülgeroğlu hakkında, babası N. Dülgeroğlu ile eski avukatı Koray Kılıç’ın şikâyeti sonrası açılan dava ise İstanbul 18. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Davanın ilk duruşması haziran ayında yapılacak. Anılan davaya Dülgeroğlu’nun, kendileriyle ilgili internette paylaşımlarda bulunduğunu öne süren kişilerden diş hekimi K.S.Ş., bilişim uzmanı A.T., savcı B.Ç., polis memuru B.A. ile A.M. de müdahillik talebinde bulundu.

6 hâkim 1 ‘siber zorba’ya karşı

Ailedeki siber zorba: Yazılımcı Orkunun korkunç marifetleri
Ailedeki siber zorba: Yazılımcı Orkun'un korkunç marifetleri
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.04.2019)
daha fazla video için
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Suç üstü yakalandılar! 'FETÖ'nün altınları gömülü...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bunu çok anlatmayın, kötü örnek oluyorsunuz.’ diyenler var"

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e ev hapsi