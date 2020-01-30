6 gündür aranıyordu... Bakın nerede bulundu!

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki evinden 25 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan Merve Yıldız, gün boyunca dönmedi.

Merve Yıldız'ın gidebileceği yerleri araştıran ailesi, herhangi bir ize ulaşamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, Merve Yıldız'ın bulunması için çalışma başlattı.

6 gündür yapılan çalışmalara rağmen herhangi bir sonuç elde edilemedi.

AKRABASININ EVİNDE BULUNDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Merve Yıldız'ın, bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı. Ailenin kayıp başvurusunda bulunduğu jandarma ve polis ekiplerinin arama yaptığı Merve Yıldız'ın ailesine teslim edildiği belirtildi.