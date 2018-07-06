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    6 gündür aranan Ufuk'tan haber yok

    AA
    06.07.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 6 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

    Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

    Eğitimli köpekler ve hava araçlarının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, mahallenin büyük bir kısmını hilal şeklinde kuşatarak, dere, bahçe ve odunluk gibi yerleri tekrar arıyor.

    Ekipler, araçların ulaşamadığı bazı noktalar için mahallelinin traktörlerinden de destek alıyor.

    Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.

    Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

     

    Etiketler: Hatay , Hassa , son dakika , haberler
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