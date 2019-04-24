6 gün sonra koltuğu devretti
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alıp göreve başladıktan altı gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu’ndan 11 yaşındaki Halil Efe Kaya adlı öğrenciye devretti.
Kaya çocukları kitap ve kültür sanatla buluşturmak için çeşitli projeler üreteceklerini belirterek, “Eyüp Sultan’da yıkım kararı çıkan Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu’nun yapımına destek olmak istiyorum. Konunun takipçisi olacağım. Büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum” dedi. İmamoğlu, çocuklara içinde Türk bayrağı, Nutuk kitabı ile oyunlar ve boya kalemlerinin bulunduğu hediye seti verdi.
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