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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.06.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

6 gün sonra doğumgünüydü... Gözyaşlarıyla uğurlandı

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İzmir’de mezuniyet partisinde arkadaşlarıyla voleybol oynarken yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna giyemediği mezuniyet cübbesi ve kepiyle gözyaşları arasında uğurlandı. Eğitim için Avustralya'ya gitmeyi planlayan Mert Motör'ün, 26 Haziran'da doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Gencin fotoğraflarının yer aldığı bir klip barkovizyondan yansıtılırken, salondaki herkes gözyaşlarına boğuldu.

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  • Mezuniyetten önce akıma kapılarak hayatını kaybeden Mert Motör gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Mezuniyetten önce akıma kapılarak hayatını kaybeden Mert Motör gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Mezuniyetten önce akıma kapılarak hayatını kaybeden Mert Motör gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Mezuniyetten önce akıma kapılarak hayatını kaybeden Mert Motör gözyaşlarıyla uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'in Urla ilçesi Bademler Mahallesi'nde Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencilerinden Mert Motör (25), mezuniyet töreni öncesi fakültedeki hocalarından birinin evinde düzenlenen mezuniyet partisine katılmıştı.

Genç, partide arkadaşlarıyla voleybol oynarken yan evin bahçesine kaçan topu almak istemiş ve korkuluklara tırmandığı sırada elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetmişti. Ani ölümü herkesi yasa boğan Mert Motör için Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki Hacı Fatma Tatari Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Gencin mezuniyet cübbesi ve kepi tabutun üzerine konurken, gözyaşları da sel oldu. Törende anne Ayten Motör ve baba Mustafa Motör tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Gencin anneannesi Ayşe Aytaş ise tabutun başına geldiğinde fenalık geçirerek bayıldı. Mert’e son görevlerini yapmak için yalnız bırakmayan okul arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

“Ben robot oldum oğlum”

Anne Ayten Motör, oğlunun başucuna giderek fotoğrafını öptü. Bir an dahi tabutun başından ayrılmayan anne, “Oğlumu bir daha göremeyeceğim. Seni çok özledim annem. Güzel kokulu oğlum, temiz oğlum, iyi yürekli oğlum. Ne kadar çok sevenin var oğlum burada görüyor musun. Ben robot oldum oğlum” diyerek ağıt yaktı.

6 gün sonra doğumgünüydü... Gözyaşlarıyla uğurlandı
“Ben tanrı misafiriyim demiş”

Gencin cenazesi, cenaze namazının ardından son kez bugün mezun olacağı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine getirildi. Son görevlerini yapan öğretmenleri ve arkadaşları Mert Motör’e dair anılarını paylaştı. Bir arkadaşı, hocanın evinde kutlanan opera oyununda aslında Mert’in yer almadığını ama geldiğini belirterek, “Kutlamanın yapıldığı eve girer girmez, ‘Ben tanrı misafiriyim, misafir kabul eder misiniz’ dedi. O korkuluklara bizler de dokunabilirdik. Hayatta olmamızı ona borçluyuz” dedi.

Gencin fotoğraflarının yer aldığı bir klip barkovizyondan yansıtılırken, salondaki herkes gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından cenaze, Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Evin tek çocuğu olan Mert Motör’ün 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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