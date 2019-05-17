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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.05.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

6 gün sonra ayakkabısı bulundu

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6 gün sonra ayakkabısı bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken 6 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.Aramalar sonucu minik Nurcan'ın ayakkabısı Sarıkamış JAK timlerince kaybolduğu köye 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ortakale köyünde pazar günü evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bölgede aynı gün başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi katılıyor.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor.
Özellikle çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen derede sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler bugün de Kazıkkale köyü köprüsünden Ortakale köyüne kadar olan dere yatağı ve arazide arama yapıyor.

Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Ayakkabısı dere kenarında bulundu

Kazıkkale köyü köprüsü yakınlarında Sarıkamış JAK timlerince yapılan aramada küçük kızın ayakkabısı bulundu.

Ekiplerin köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulduğu ayakkabının küçük Nurcan'a ait olduğu anne Yadigar ve baba Hayrettin Sade tarafından da teyit edildi.

6 gün sonra ayakkabısı bulundu

Olay

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde evlerinin yanında oyun oynarken 12 Mayıs Pazar günü kaybolan Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu minik çocuğa ait etek dere kenarında bulunmuştu.

Kayıp Nurcan eteğinin bulunduğu yerde ikinci kez arandı
Kayıp Nurcan eteğinin bulunduğu yerde ikinci kez arandı
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