Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>6 gün önce iki çocuğunu öldürdü... 3. çocuğunu doğurmak istiyor

    6 gün önce iki çocuğunu öldürdü... 3. çocuğunu doğurmak istiyor

    GAZİANTEP (İHA)
    16.04.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te 6 gün önce kayınvalidesi ile tartıştıktan sonra 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Üçüncü çocuğunu doğurmak isteyen kadının cezaevinden özel izinle hastaneye gelerek, gerekli tetkik ve kontrollerini yaptırdığı öğrenildi.

    Gaziantep’te 9 Nisan Salı gecesinde meydana gelen olayda Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., evin alt katında oturan kayınvalidesi Emine K. ile tartıştıktan sonra üst katta uyuyan 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayıp, ikinci katın terasından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu.2 çocuğu da ölen anne Özlem K. ise 10 Nisan Çarşamba günü tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilmişti.

    Yapılan tetkik ve tedavilerinde hamile olduğu belirlenen kadın, 13 Nisan Cuma günü sancıları nedeniyle özel izinle cezaevinden çıkarılarak, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Üçüncü çocuğunu doğurmak istediğini öğrenilen kadının, yapılan kontrol, tetkiklerin ardından 5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Özlem K, tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

    Etiketler: Cinayet , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri