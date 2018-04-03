6 fakülteden 5’ine bakıyor

YARDIMCISI DA YOK

Artuklu Üniversitesi’nde 2015’ten beri rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın üniversitedeki toplam 6 fakülteden 5’ini de ‘dekanvekili’ olarak yönettiği belirtildi. Üniversitenin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Rektör Prof. Dr. Ağırakça, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Fakültesi’ni ’dekanvekili’ olarak yönetiyor.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça bu fotoğrafla gündeme gelmişti.

Prof. Dr. Ağırakça’nın iki yıldır herhangi bir yardımcısı olmadığı da belirtildi. Rektör Ağırakça’nın 2015’te göreve gelmesinden sonra üniversiteye rektör yardımcısı olarak beraberinde getirdiği Prof. Dr. Yusuf Çetindağ açığa alındıktan sonra YÖK’ün atadığı Prof. Dr. Cemal Oğuz ve Prof. Dr. İbrahim Özcoşal’ın da rektörle anlaşamadıkları için birer ay görev yaptıktan sonra istifa ettikleri öğrenildi.