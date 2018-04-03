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    6 fakülteden 5’ine bakıyor

    Nezir GÜNEŞ / DHA
    03.04.2018 - 22:54 | Son Güncelleme:

    MARDİN’de giydiği kıyafet, yaptığı çiğköfte ihalesi, yazdığı kitaptaki sözleriyle sürekli gündeme gelen Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın, 3 yıldır hem rektörlük yaptığı hem de 5 fakültenin dekanlığını vekâleten yürüttüğü ortaya çıktı.

    YARDIMCISI DA YOK

    Artuklu Üniversitesi’nde 2015’ten beri rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın üniversitedeki toplam 6 fakülteden 5’ini de ‘dekanvekili’ olarak yönettiği belirtildi. Üniversitenin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Rektör Prof. Dr. Ağırakça, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Fakültesi’ni ’dekanvekili’ olarak yönetiyor.

    6 fakülteden 5’ine bakıyor

    Prof. Dr. Ahmet Ağırakça bu fotoğrafla gündeme gelmişti.

    Prof. Dr. Ağırakça’nın iki yıldır herhangi bir yardımcısı olmadığı da belirtildi. Rektör Ağırakça’nın 2015’te göreve gelmesinden sonra üniversiteye rektör yardımcısı olarak beraberinde getirdiği Prof. Dr. Yusuf Çetindağ açığa alındıktan sonra YÖK’ün atadığı Prof. Dr. Cemal Oğuz ve Prof. Dr. İbrahim Özcoşal’ın da rektörle anlaşamadıkları için birer ay görev yaptıktan sonra istifa ettikleri öğrenildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , dekan , gündem
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